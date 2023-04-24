شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط عضلة القلب.. زيادة الوزن أحد أسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأحيان قد يتعرض مرضى القلب إلى الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، ويرجع ذلك للإصابة ببعض الأمراض كهبوط عضلة القلب أو الإصابة بالحمى الروماتيزمية.

وفى هذا السياقإن هناك بعض الأمراض التى تصيب القلب ينتج عنها الإصابة بزيادة فى الوزن، ومن ضمن هذه الأمراض هبوط عضلة القلب، ويكون ذلك لاحتباس الماء والأملاح فى الجسم، والتى ينتج عنها زيادة فى الوزن على حسب درجة الهبوط الذى يصاب به القلب، لافتا إلى أن زيادة الوزن فى أغلب الأحيان تكون مؤقتة.

أن زيادة الوزن بالنسبة لمرضى هبوط عضلة القلب، من الممكن التحكم بها من خلال اتباع بعض النصائح الوقائية أو تناول الأدوية المدرة للبول، والتى قد ينتج عنها انخفاض فى الوزن، أما مرضى الحمى الروماتيزمية الحادة والذين يتعاطون الكورتيزون فيزدادون بالوزن ويعود الوزن للمعدل الطبيعى بعد الانتهاء من تناول العلاج.

يتابع أنه من الضرورى اتباع نظام غذائى خالى من الأملاح والدهون، والإكثار من تناول الخضراوات بكثرة والفاكهة التى تحتوى على الماء والعناصر المعدنية التى تعمل على تغذية الجسم.