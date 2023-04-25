شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لإبعاد الأطفال عن الشاشات والموبايل أثناء الإجازة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب الإجازة الصيفية قد لا يجد كثير من الأهل طرق مفيدة للأطفال شغل وقتهم خلال أشهر الأجازة الطويلة، والتي قد يستغلها الكثير من الأطفال الجلوس ساعات طويلة على الأجهزة الإلكترونية والهواتف.

ووفقا لموقع " healthsite"، يجب أن يكون هناك خطو وقواعد واضحة حول تقييد وقت الشاشة قبل الإجازة وتأكد من موافقة أطفالك على القواعد واتباعها.

علمهم مهارات جديدة

طريقة مثيرة لإبقاء الأطفال مشغولين أثناء الإجازات هي تعليمهم مهارات جديدة مثل الطهي ، وبناء المشاريع ، والبستنة ، والأعمال المنزلية الأساسية ، وما إلى ذلك ، سيساعدهم ذلك على تعلم شيء جديد ويسمح لهم بقضاء المزيد من الوقت معك مع تجنب الشاشات.

شجع أطفالك على الإبداع

شجع أطفالك على الإبداع في المشاريع الفنية أو الرسم أو الرسم أو الكتابة أو الموسيقى أو غيرها من المهارات الفنية لتعزيز الإبداع وتقليل وقت الشاشة.

شجعهم على القراءة

إن تشجيع أطفالك على قراءة الكتب أو القصص المصورة يعزز بشكل فعال محو الأمية ويقلل من وقت الشاشة.

خطط للأنشطة الخارجية

يعد التخطيط للأنشطة الخارجية مثل السباحة وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والسفر وما إلى ذلك طريقة رائعة لإبقائهم منشغلين وبعيدًا عن الشاشات.

قم بإنشاء قائمة مهام كل يوم

قم بإنشاء قائمة مهام ممتعة كل يوم واجعل طفلك يؤدي جميع المهام لإبقائه مشغولًا وبعيدًا عن الشاشات أثناء تعلم أشياء جديدة كل يوم.

التسجيل في المعسكرات الصيفية

يعد تسجيل أطفالك في المعسكرات الصيفية التي تركز على الفن والحرف والرياضة والأنشطة الخارجية الأخرى طريقة ممتازة لإبعادهم عن الشاشات وتعلم مهارات جديدة.

إنشاء روتين عائلي

يعد إنشاء روتين يومي لجميع أفراد الأسرة ، بما في ذلك الأنشطة الماهرة والقراءة والألعاب الخارجية والأنشطة الأخرى التي لا تتعلق بالشاشة ، طريقة فعالة للحفاظ على استثمار أطفالك وتقليل وقت الشاشة.

تقديم أنشطة بديلة

تأكد من أن لديك أنشطة بديلة مثل ألعاب الطاولة أو الألغاز أو الأعمال الفنية والحرفية لإبعادها عن الهواتف والأجهزة اللوحية والشاشات الأخرى.

قم بإعداد نظام المكافآت

ضع في اعتبارك إنشاء نظام مكافأة عندما يكمل أطفالك أنشطة معينة أو يصلون إلى أهداف محددة لتحفيزهم على تجنب الشاشات.