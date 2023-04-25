شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروبات يمكن أن تسبب الجفاف لو تناولتها بكميات زائدة.. منها القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الجفاف عندما يفقد جسمك سوائل أكثر مما يأخذه ، مما يؤدي إلى اختلال توازن الشوارد الموجودة في جسمك.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" يمكن أن يكون لها عواقب صحية خطيرة ، تتراوح من أعراض خفيفة مثل العطش وجفاف الفم إلى حالات أكثر شدة مثل الإرهاق الحراري وضربة الشمس.

في حين أنه من المهم أن تحافظ على رطوبتك من خلال تناول كمية كافية من السوائل، إلا أنه لا يتم صنع جميع المشروبات على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الجفاف. دعونا نستكشف سبعة مشروبات يجب تجنبها للتغلب على الجفاف.

الصودا والمشروبات الغازية

غالبًا ما تحتوي المشروبات الغازية والصودا على نسبة عالية من السكر والكافيين والإضافات الصناعية ، والتي يمكن أن تساهم جميعها في الجفاف. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في هذه المشروبات إلى زيادة إنتاج البول ، مما يؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الكافيين مدرًا خفيفًا للبول يمكن أن يزيد من إنتاج البول أيضًا.

يرتبط استهلاك المشروبات الغازية والصودا بزيادة خطر الإصابة بالجفاف لدى الأطفال والمراهقين. من الأفضل اختيار البدائل الصحية مثل الماء أو شاي الأعشاب أو عصائر الفاكهة الطبيعية.

مشروبات الطاقة

تحظى مشروبات الطاقة بشعبية كبيرة بين الرياضيين والأفراد الذين يبحثون عن زيادة سريعة في الطاقة. ومع ذلك ، غالبًا ما تحتوي هذه المشروبات على كميات عالية من الكافيين والسكر والمنبهات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف. أظهرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن استهلاك مشروبات الطاقة كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالجفاف والتغيرات في توازن الكهارل، من المهم توخي الحذر عند تناول مشروبات الطاقة واختيار بدائل مرطبة بدلاً من ذلك.

القهوة

القهوة هي مشروب آخر يمكن أن يساهم في الجفاف بسبب محتواها من الكافيين، يعمل الكافيين كمدر للبول، ويمكن أن يزيد من إنتاج البول ويؤدي إلى فقدان السوائل، في حين أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يعتبر آمنًا بشكل عام لمعظم الناس ، إلا أن الإفراط في تناوله قد يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، يوصى بموازنة تناول القهوة مع الماء أو المشروبات المرطبة الأخرى للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

عصائر الفاكهة مع السكريات المضافة

يمكن أن تكون عصائر الفاكهة مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن، لكن العديد من عصائر الفاكهة التجارية تحتوي على سكريات مضافة يمكن أن تسبب الجفاف، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في هذه العصائر إلى زيادة إنتاج البول ، مما يؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف، من الأفضل اختيار عصائر الفاكهة الطبيعية بدون سكريات مضافة، أو الأفضل من ذلك اختيار الفواكه التي تحتوي على المزيد من الألياف ومحتوى الماء.

بينما يتم تسويق المشروبات الرياضية كوسيلة لتعويض السوائل والشوارد المفقودة أثناء التمرين، فإنها غالبًا ما تكون غنية بالسكر ويمكن أن تساهم في الجفاف. يمكن أن يزيد محتوى السكر العالي في المشروبات الرياضية من إنتاج البول، مما قد يؤدي إلى الجفاف، أيضًا ، عادةً ما يكون محتوى الإلكتروليت في المشروبات الرياضية غير ضروري للشخص العادي الذي يمارس تمارين رياضية معتدلة. ما لم تكن تمارس نشاطًا بدنيًا مكثفًا لفترة طويلة ، فعادة ما يكون الماء كافياً للترطيب.

الكحول

الكحول مدر للبول ، مما يعني أنه يزيد من إنتاج البول ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف. يمكن أن يتسبب استهلاك المشروبات الكحولية في فقدان الجسم للسوائل بمعدل أسرع من المعتاد ، مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف. وجدت دراسة نشرت في مجلة Alcoholism: Clinical and Experimental Research أن الجفاف الناجم عن الكحول يمكن أن يضعف الأداء الإدراكي والقدرة على التحمل البدني ، مما يجعل من الضروري تجنب الإفراط في استهلاك الكحول عند محاولة البقاء رطبًا.