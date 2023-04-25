علماء روس يطوّرون عينة للحمض النووي البشري تُساعد على تحسين دقة تشخيص أمراض السرطان

ابتكر العلماء في معهديْن روسييْن عينة معيارية من الحمض النووي البشري تتقدم على خصائص نظيرتها الأمريكية وتساعد على تحسين دقة تشخيص أمراض السرطان.أفادت بذلك الخدمة الصحافية في مؤسسة "روس ستاندارت" الروسية.

وقال أنطون شلايف، وهو مسؤول في مؤسسة "روس ستاندارت" الروسية: "من أجل تحديد الخصائص المترولوجية لأجهزة التسلسل، استخدمت حتى الآن عينات معمارية مصنوعة من المواد الخام المستوردة. وظهرت لدينا فرصة للبدء في تصنيع منتجات مستقلة تماما عن الاستيراد يمكن ألا تُرضي تماما احتياجات علماء المقاييس والأطباء الروس فحسب بل وسنقدم هذا النوع من المنتجات لاستخدامها في العمليات الصناعية والإنتاجية العالية الدقة".

وتعتبر العينة المعمارية الروسية ruGIAB نظيرا متقدما لما يسمى بالجينوم في زجاجة (GIAB)، الذي تم تطويره بواسطة المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا، حيث يمكن استخدامه ليس في مجال الدعم المترولوجي للرعاية الصحية فحسب بل وفي مجالات أخرى مثل الأدوية وحماية البيئة والتكنولوجيا الحيوية الزراعية والصناعية.

وتم تطوير المعيار الروسي من قبل معهد عموم روسيا لبحوث المقاييس العلمية التابع لمؤسسة "روس ستاندارت" وجامعة "بيروغوف" للبحوث الطبية.

وتمت تجربة عينة RuGIAB المعمارية على جميع منصات التسلسل العالية الإنتاجية ، مما سمح لها بالامتثال الكامل للشروط الدولية.

وقال، دينيس ريبريكوف، نائب رئيس جامعة "بيروغوف" لشؤون البحوث العلمية: "يمكن تتبع الحاجة الملحة إلى تحديد عدد من الطفرات في الجينوم البشري في تشخيص أمراض السرطان، حيث تجرى كل عام حوالي 140000 دراسة من هذا الشأن. وسيسمح التحديد الدقيق لموقع الطفرة في الجينوم باستخدام ruGIAB برفع مستوى تشخيص الأمراض المختلفة.

قد يهمك أيضا