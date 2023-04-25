بيروت - نادين محمد - الحفاظ على جسم رطباً في فصل الصيف أمر أساسي، ولكن شرب الماء ليس الطريقة الوحيدة لفعل ذلك، فهناك العديد من الأطعمة التي يمكننا تناولها تحافظ على بقاء الجسم رطباً، حيث يساعد ذلك في تحسين الصحة، والمناعة، وكذلك الجلد والبشرة.

ولهذا نقدم لكِ في الجميلة 4 فواكه للحفاظ على ترطيب الجسم في الصيف.



1. البطيخ

يعتبر البطيخ من الأطعمة الصحية للغاية وهو من أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكنك تناولها.

وتحتوي الحصة التي تحتوي على كوب واحد (154 جرامًا) على أكثر من نصف كوب (118 مل) من الماء، بالإضافة إلى بعض الألياف والعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك فيتامين سي وفيتامين أ والمغنيسيوم. كما أن البطيخ منخفض جدًا في السعرات الحرارية ، حيث يوفر فقط 46 سعرًا حراريًا لكل كوب.

علاوة على ذلك ، فإن البطيخ غني بمضادات الأكسدة القوية ، بما في ذلك الليكوبين.

2. الفراولة

(مصدر الصورة freepik)



تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الماء، مما يجعلها غذاء مرطب للغاية.

ولأن حوالي 91٪ من وزن الفراولة يأتي من الماء، فإن تناولها يساهم في استهلاكك اليومي من الماء.

وعلاوة على ذلك، توفر الفراولة الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تقاوم الأمراض ، بما في ذلك فيتامين ج وحمض الفوليك والمنغنيز.

وقد ثبت أن تناول الفراولة بشكل منتظم يقلل الالتهاب ، مما يساعد في الحماية من أمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر وأنواع مختلفة من السرطان.

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3. الشمام



كوب واحد (177 جرام) من الكنتالوب يتكون من حوالي 90٪ ماء ويقدم أكثر من نصف كوب (118 مل) من الماء لكل حصة.

كما يحتوي كوب واحد من الكنتالوب أيضًا على 2 جرام من الألياف، والتي تعمل مع الماء لتعزيز الامتلاء وتقليل الشهية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكنتالوب غني بفيتامين أ ، حيث يوفر 120٪ من احتياجاتك اليومية في كوب واحد (177 جرام)، وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين أ قد يعزز الصحة المناعية عن طريق الحماية من العدوى.

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4. الخوخ

(مصدر الصورة freepik)



ما يقرب من 90٪ من وزن الخوخ ماء، كما أنه يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب والبوتاسيوم، علاوة على ذلك ، فإن تناول الخوخ مع الجلد قد يساهم أيضًا في مكافحة الأمراض مثل حمض الكلوروجينيك في نظامك الغذائي.

ومحتويات الخوخ من الماء والألياف هي السبب في أنه ممتلئ للغاية ومنخفض السعرات الحرارية، فمع 60 سعرة حرارية فقط في الخوخ المتوسط.

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المصدر: healthline