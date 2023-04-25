شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تدمر الكبد.. أبرزها المشروبات الغازية واللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، ومن المهم تناول طعام صحى للحفاظ على صحته، فعندما يتلف الكبد فإنه لا يستطيع معالجة الطعام بشكل صحيح ما قد يؤدى إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى.

بعض الأطعمة مثل الشوفان والخضراوات الورقية والفواكه والحبوب الكاملة وغيرها مفيدة للكبد، تساعد فى الحفاظ على صحة الكبد، ومع ذلك هناك أطعمة تمثل نسبة عالية من النيتروجين للكبد، فهي تؤثر على عمل الكبد ويمكن أن تؤدى إلى تلف الكبد.

وفى هذا التقرير نستعرض 7 أطعمة يمكن أن تدمر الكبد وفقا لموقع thehealthsite..

السكر

يجب تجنب الأطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من السكر أو السكر المضاف، وذلك لأن الكبد يحول السكر إلى دهون، وعندما تستهلك الكثير من السكر، فهناك دهون زائدة فى جسمك تترسب فى أجزاء مختلفة من الجسم بما فى ذلك الكبد، وهذا يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى مرض الكبد الدهنى.

المشروبات الغازية

تجنب الاستهلاك المنتظم والمرتفع للمشروبات الغازية مثل الصودا والكولا وغيرها، حيث يمكن أن يؤدى شربها إلى تلف الكبد ومضاعفات أخرى، لاحتوائها على نسبة عالية من السكر مما قد يؤدى إلى السمنة وتراكم الدهون فى الجسم.

الملح المضاف

في حين أنه من المهم أن تستهلك الملح، إلا أن الكثير من الملح يمكن أن يؤدى إلى تلف الكبد، عندما تستهلك كميات كبيرة من الملح، يمكن أن يؤدى ذلك إلى احتباس الماء فى الجسم مما قد يكون ضارًا بجسمك، تجنب الأطعمة المعلبة مثل رقائق البطاطس والبسكويت المالح والوجبات الخفيفة وغيرها لأنها غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، يمكن أن تكون هذه سببا للدهون مرض الكبد وكذلك السمنة.

اللحم الأحمر

يمكن أن يكون هضم اللحوم الحمراء مهمة متعبة للكبد، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من البروتين، إلا أن تكسير هذه الكميات الكبيرة من البروتينات قد يكون صعبًا على الكبد، وبالتالى يمكن أن يكون سببًا لأمراض الكبد، عندما يكون هناك تراكم للبروتين فى الكبد، يمكن أن يؤدى أيضًا إلى مرض الكبد الدهنى غير الكحولى (NAFLD)، ويمكن أن يؤثر هذا البروتين الزائد أيضًا على كليتيك.

الكحول

هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكبد والفشل الكبدي، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى مرض الكبد الدهنى الكحولى (AFLD) والذى يمكن أن يؤثر فى النهاية على وظائف الكبد ويؤدى إلى تلف الكبد، ويمكن أن يؤدى استهلاك الكحول المزمن أيضًا إلى تليف الكبد، حيث تتلف خلايا الكبد تمامًا، ويمكن أن يؤدى تليف الكبد أيضًا إلى سرطان الكبد.

طعام دسم

الأطعمة السريعة مثل البيتزا والمكرونة والبطاطس المقلية يمكن أن تكون ضارة بالكبد بسبب محتواها العالى من الدهون المشبعة أو المتحولة، يحتاج الكبد إلى العمل بجدية أكبر لمعالجة الدهون التي يمكن أن تسبب الالتهاب وتؤدى فى النهاية إلى تليف الكبد، ويمكن للدهون المشبعة أيضًا أن تزيد من مستوى الكوليسترول فى الجسم والذى يمكن أن تكون سببًا لأمراض القلب.

الدقيق

الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض مثل المكرونة والبيتزا والخبز يمكن أن تكون ضارة بالكبد، حيث يتم تحويلها إلى سكر وينتهى بها الأمر على شكل دهون فى جسمك، والتى يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى مرض الكبد الدهنى.