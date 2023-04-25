شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من فرط نشاط المثانة.. 4 نصائح صحية للسفر بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخطط للسفر وتعاني من فرط نشاط المثانة ، فقد تكون قلقًا بشأن دورات المياه في الطريق ، أو لديك مخاوف تتعلق بالنظافة، لكن لا داعي للقلق، لأن السفر مع شخص مفرط النشاط أمر ممكن، ما عليك سوى اتباع بعض نصائح السفر حتى تتمكن من الاستمتاع بالرحلة، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما هو فرط نشاط المثانة؟

كإلحاح بولي بشكل أساسي يكون مصحوبًا عادةً بالتردد والتبول الليلي، إنه شائع عند الرجال والنساء، ولكنه أكثر شيوعًا بين النساء بنسبة 1.5 إلى 2 مرة، يحدث فرط نشاط المثانة عندما يكون هناك تقلصات لا إرادية في المثانة مما يخلق حاجة ملحة للتبول، قد تترافق هذه مع السكتة الدماغية أو مرض السكري أو التغيرات الهرمونية لدى النساء أثناء انقطاع الطمث.

أعراض فرط نشاط المثانة

• الشعور برغبة مفاجئة في التبول يصعب التحكم فيه أو تأجيله.

• زيادة وتيرة التبول (6 إلى 8 مرات خلال اليوم).

• الاستيقاظ أكثر من مرة في الليل للتبول.

• المعاناة من فقدان غير مقصود للبول بعد الشعور بالإلحاح.

نصائح السفر للنساء المصابات بفرط نشاط المثانة1. الحد من تناول الكافيين والسوائل المفرطة

قد تبدأ يومك بفنجان من القهوة ، لكن أثناء السفر حاول أن تقلل من تناوله، أن الكافيين منبه يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويزيد من معدل ضربات القلب وكذلك ضغط الدم، يمكن أن يتداخل أيضًا مع نومك ويسبب القلق أو العصبية لدى بعض الأشخاص، أما الإفراط في تناول السوائل فيمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء والانتفاخ ، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة مثل أمراض القلب أو الكلى.

2. انتبه لما تأكله

بالنسبة للنساء المصابات بفرط نشاط المثانة ، يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي في تقليل الأعراض، لذلك حتى لو كنت مسافرًا ، يجب أن يكون لديك نظام غذائي متوازن والتركيز على التحكم في الكمية.

3. إدارة الأمراض المزمنة

إذا كنت تعاني من أي حالة مزمنة مثل مرض السكري ، فتأكد من حصولك على الأدوية الخاصة بك، يمكن أن يكون لطلب الدعم من طبيبك لإدارة الحالات تأثير إيجابي على صحة مثانتك وعافيتها بشكل عام.

4. الحفاظ على النظافة لمنع التهاب المسالك البولية

يمكن للنساء المصابات بفرط نشاط المثانة منع التهابات المسالك البولية وتحسين الصحة العامة للمثانة من خلال الحفاظ على النظافة الشخصية والخاصة، يجب عليهم ممارسة السلامة أثناء استخدام المراحيض العامة أثناء سفرهم.