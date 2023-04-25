شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ضرورية لتجنب التسمم الغذائي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التسمم الغذائي أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي يعاني منها الناس في الصيف، يحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول الأطعمة الملوثة بمسببات الأمراض مثل البكتيريا الضارة أو الطفيليات، ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الغثيان والقيء والإسهال وتشنجات المعدة. في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون التسمم الغذائي مهددًا للحياة.

تسهل الظروف الدافئة والرطبة نمو مسببات الأمراض، وهذا سبب ارتفاع حالات التسمم الغذائي في الصيف، لذلك، نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد مع الطعام خلال الأشهر الدافئة.

وفقا لموقع " thehealthsite"، بعض الممارسات الأساسية التي يجب اتباعها لتجنب التسمم الغذائي .

1. تجنب الطعام من الأماكن غير الصحية

تناول الطعام المطبوخ في المنزل وتجنب الأطعمة الخارجية قدر الإمكان، إذا كنت تتناول الطعام بالخارج، فتأكد من أنك لا تأكل في أماكن ذات ممارسات نظافة سيئة مثل المطاعم على جانب الطريق.

2. التخزين السليم للغذاء

لا تترك الطعام بالخارج لفترة طويلة لأن الظروف الدافئة والرطبة تسهل نمو مسببات الأمراض، قم بتبريد الطعام وحاول استخدام أوعية محكمة الغلق.

3. ممارسة النظافة الغذائية الجيدة

من أهم خطوات الوقاية من التسمم الغذائي ممارسة النظافة الغذائية الجيدة، وهذا يعني غسل يديك بالماء والصابون قبل تحضير الطعام ، وكذلك بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن أو الأسماك، بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تنظيف المطبخ وأدوات الطهي بانتظام، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للأطعمة النيئة والمطبوخة.

4. كن حذرا مع انتقال التلوث

يحدث التلوث المتبادل عندما تتلامس البكتيريا من الأطعمة النيئة وغير النظيفة مثل اللحوم النيئة والمنتجات غير المغسولة من السوق مع الأطعمة المطبوخة أو غيرها من المواد الغذائية الجاهزة للأكل لمنع ذلك، تأكد من استخدام أواني منفصلة وألواح تقطيع للأطعمة غير النظيفة وغير النظيفة، الطعام المطبوخ، ولا تعيد وضع الطعام المطبوخ إلى طبق يحتوي على طعام غير نظيف.

5. تقوية مناعتك

غالبًا ما يكون لشخصين مختلفين يتعرضان لنفس الطعام الملوث نتائج مختلفة حيث يعاني شخص واحد فقط من تسمم غذائي. هذا له علاقة بقوة الجهاز المناعي للشخص ، وخاصة في القناة الهضمية، أهم شيء هنا هو أن يكون لديك ميكروبيوم أمعاء صحي ومتنوع، يتم تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع من الأطعمة غير المصنعة. يمكن أن تؤدي المضادات الحيوية والأطعمة المصنعة والسكر الزائد إلى تعطيل ميكروبيوم الأمعاء ، بينما تعمل البروبيوتيك والأطعمة المخمرة على إصلاح ميكروبيوم الأمعاء والحفاظ عليه، إلى جانب ذلك ، فإن العمل على ميكروبيوم الأمعاء والحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام له تأثير قوي على وظائف المناعة لديك.

6. راقب الماء

الماء هو أحد أكبر ناقلات العدوى المعدية المعوية التي تسبب التسمم الغذائي، تأكد من استخدام مرشح مياه عالي الجودة في المنزل، تجنب شرب الماء من المطاعم والأماكن غير الصحية، اختر دائمًا المياه المعبأة أو احمل الزجاجة الخاصة بك.