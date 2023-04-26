شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير تقليدية لـ مرض السكري.. اعرفها عشان تحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأعراض غير العادية لمرض السكري الشائعة جدًا ولكن الطريقة الوحيدة للتعرف عليها هي معرفة ما هو وكيف تظهر.

علامات غير عادية لمرض السكري

وفقًا لخبراء الصحة حسب موقع " timesnownews"، فإن تجاهل علامات التحذير من مرض السكري قد يؤدي إلى تطور مضاعفات مرض السكري، والتي قد لا يمكن عكسها.

ولذا فمن المهم التعرف على الأعراض للحفاظ على مستوى السكر في الدم بشكل صحي، بعض العلامات النادرة وغير العادية لمرض السكري هي:

رائحة نفس الفاكهة

أحد الأعراض الأقل شهرة لمرض السكري يشمل الحماض الكيتوني السكري الذي يحدث بسبب رائحة الفم الكريهة، وفقًا للأطباء ، يحدث هذا عندما لا يكون جسمك قادرًا على استخدام ما يكفي من الأنسولين للطاقة ، ويفكك الخلايا الدهنية ، وينتج حمض يسمى الكيتونات، عادة ما تترك الكيتونات المفرطة الجسم عن طريق البول ، ولكنها هنا تسبب رائحة نفس برائحة الفواكه.

التهاب المسالك البولية المتكرر

يجذب السكر البكتيريا والخميرة وعندما ترتفع المستويات، لا بد أن تتطور كثرة التبول التهابات المسالك والخميرة، هذه أكثر شيوعًا عند النساء وقد تكون متكررة وتفشل في الاستجابة لأي نوع من العلاج حتى يمكن التحكم في مستويات السكر.

حكة مستمرة

إذا كنت تعاني من حكة متكررة ومستمرة في جميع أنحاء الجسم، فهذه علامة على مرض السكري غير المشخص، وفقًا للأطباء، عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، فإنها تتلف أيضًا الألياف العصبية في جميع أنحاء الجسم ، والتي تؤثر في الغالب على الأعصاب في اليدين والقدمين.

الحكة المستمرة هي نتيجة لهذا الضرر، مما يقلل أيضًا من الدورة الدموية في أطرافك.

بشرة داكنة حول العنق

إحدى العلامات التحذيرية المحتملة لارتفاع نسبة السكر في الدم هي الجلد الداكن الملحوظ حول منطقة الرقبة، خاصة عند التجاعيد والثنيات، يقول الأطباء إن الجلد حول رقبتك قد يكون مخمليًا أو أكثر سمكًا.

تغييرات الرؤية

في كثير من الأحيان، يبدأ الأشخاص المصابون بداء السكري في عدم وضوح الرؤية وهي إحدى العلامات التحذيرية.

يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على كل جزء من جسمك ، بما في ذلك عينيك، يمكن أن يغير مستويات السوائل في عينيك ، مما يؤدي إلى حدوث تورم أو تشوش الرؤية أو صعوبة التركيز على الأشياء.

فقدان الوزن دون محاولة

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 ، بسبب نقص الأنسولين ، سيتم منع استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة، لذلك ، يستخدم الجسم مخازن الدهون والبروتينات للحصول على الطاقة، وبالتالي ، يفقد الفرد وزنه حتى دون أن يحاول.

الإمساك المزمن

هناك أسباب عديدة للإمساك، منها عسر الهضم، ومع ذلك، فإن أحد الأسباب الرئيسية هو أن المستويات المرتفعة من الجلوكوز يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب في الأمعاء وتؤدي إلى بطء في الحركة.