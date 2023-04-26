شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تقدم 3 نصائح لتناول الأسماك دون أضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الأسماك من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها، لأنها مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية وتحتوى على بروتينات عالية الجودة، كما أنها منخفضة في الأحماض الدهنية المشبعة وغنية بالمواد المغذية لتحسين صحة القلب، لا شك أن الأسماك هي مصدر قوى للتغذية، لكن هناك بعض الأضرار وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv"

قالت أخصائية التغذية الهندية أنجالي مكرجي ، إن الأسماك معروفة بفوائدها الصحية ، إلا أن الدراسات الحديثة تظهر أنها تحتوي أيضًا على معادن ثقيلة تتراكم عليها على مدى فترة من الزمن. تتراكم هذه في الأجزاء الزيتية للأسماك ، نتيجة النفايات السائلة التي يتم التخلص منها في المسطحات المائية تستهلك الأسماك هذه الفضلات وتتراكم المعادن الثقيلة ببطء في أجسامها.

ما هي الآثار الضارة لتناول هذه الأسماك؟

1. غالبًا ما يؤثر الضرر الذي يلحق بالخلايا السليمة على الأجيال، يزداد خطر حدوث طفرات خلوية أيضًا مما قد يجعل الأجيال عرضة للتشوهات الجينية.

2. قد يكون الأطفال والنساء الحوامل أكثر عرضة لخطر التعرض للزئبق المفرط من الأسماك، تؤثر جرعة عالية من الزئبق على الجنين والجهاز العصبي للطفل الصغير أيضًا.

3 يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

كيف نأكل السمك بالطريقة الصحيحة؟

قدمت خبيرة التغذية أنجالي موكرجي بعض النصائح لتناول الأسماك بشكل صحيح حتى لا نتأثر بالأسماك الملوثة:

1. تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق ، 3-4 مرات في الأسبوع.

2. تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة معتدلة من الزئبق ، مثل جراد البحر والروهو ، بحد أقصى 5-6 مرات في الشهر.

3. لا ينصح باستهلاك الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق ، مثل التونة وسمك أبو سيف.