شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أطعمة تساعد فى علاج متلازمة "النفق الرسغي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من متلازمة النفق الرسغي، وهي حالة تتميز بالألم والخدر والتهاب في الرسغين والأصابع وكف اليد وحتى الذراعين ، فإن العلاجات التقليدية مثل الجبائر والمسكنات يمكن أن تخفف الألم، و لكن ما تأكله قد يساعد أيضًا في تخفيف بعض أعراض متلازمة النفق الرسغي.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك بعض الأطعمة المناسبة لحالة النفق الرسغى وتقلل الالتهاب والألم وهى:

-الفلفل الأحمر

الهدف من علاج متلازمة النفق الرسغي هو تقليل الالتهاب ، والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لها تأثير في تقليل الالتهاب ، فمن المهم تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات ذات الألوان الزاهية، مثل الفلفل الأحمر تناول قدر ما تريد من الفلفل الأحمر والمنتجات الملونة الأخرى أيضًا، بما في ذلك الطماطم والجزر والفلفل الأصفر والخضراوات الورقية.

-سبانخ

قد يجد الأفراد المصابون بمتلازمة النفق الرسغي الراحة من تناول مكملات فيتامين ب 6 كعلاج تكميلي ، وفقًا لبعض الأبحاث ولكن يمكن أيضًا العثور على فيتامين ب 6 في إمدادات غنية في بعض الأطعمة ، مثل السبانخ.

-سمك السلمون

إذا كان هناك التهاب ملحوظ في متلازمة النفق الرسغي ، أو إذا تسببت حالة التهابية أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي في تفاقم الأعراض ، يمكن أن يكون سمك السلمون مفيدًا

حيث إن المصدر الغني بدهون أوميغا 3 تسمى EPA و DHA والسلمون والأسماك الدهنية الأخرى مثل التونة والسردين قد تقلل الالتهاب، وتقول إن مكملات زيت السمك قد تقلل أيضًا من أعراض متلازمة النفق الرسغي.

-عين الجمل

يعتبر الجوز مصدرًا ممتازًا لـ ALA ، وهو حمض دهني آخر من أوميجا 3 ، وقد يقلل أيضًا من الالتهاب في الجسم ويساعد في تقليل أعراض متلازمة النفق الرسغي ولكن من المحتمل أن يكون بدرجة أقل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية.

-أناناس

إن الأناناس الطازج المفروم أو المقطع إلى شرائح قد يقي من أعراض متلازمة النفق الرسغي حيث يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين يمكنه تكسير الالتهاب.

-الكركم

يحتوي على مادة كيميائية مضادة للالتهابات تسمى الكركمين ، والتي يمكن أن تخفف الألم.