شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخفيف من آلام احتقان عصب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب الضغوط عليها كثيرا تتعرض اليد إلى إصابات تسبب للشخص الألم وتحد من قدرته على استخدامها، ومن أبرز تلك الإصابات متلازمة النفق الرسغى أو متلازمة احتقان العصب، وتكون أعراضها عبارة عن خدر فى اليد (غالبا فى الليل)، ووخز وإحساس غير طبيعى من الإبهام إلى الإصبع الأوسط، ويكون عصب اليد الأوسط منقبضا فى نفق الرسغ من الداخل، ويمكن أن تتراجع كرة الإبهام أيضًا، وهذا يهدد بمزيد من الإعاقات التى قد تصل إلى فقدان المهارات الحركية الدقيقة، كما يقول كلاوس ديجلمان، الطبيب المتخصص فى جراحة اليد وجراحات التجميل بمدينة ميونيخ الألمانية، والذى أجرى أكثر من 10 آلاف عملية جراحية، وفقا لما نشره موقع 24vita.

أما علاج متلازمة النفق الرسغى فيمكن فى البداية، أن يساعد استخدام الأدوية المضادة للالتهابات وارتداء جبيرة معصم فردية فى الليل، وإذا تشكل انتفاخ أو عقدة مرنة أو صلبة على اليد أو الرسغ، فعادة ما يختفى خلفها كيس غير ضار، ويُعرف هذا الكيس فى اللغة العامية أيضًا باسم "العقدة العظمية"، على الرغم من عدم مشاركة الغضروف أو العظم فى تكوينها.

ومادام أن العقدة لا تسبب أى أعراض، فلا داعى للقلق، أما إذا ضغطت على الأعصاب أو تسببت فى حدوث آلام عند تعرض اليد لضغط أو ثقل، فيوصى بإزالة الكيس بأكمله بالمنظار أو بإجراء جراحة، وينصح بتقوية الأيدى بقليل من التمرين: اصنع دوائر باليدين يوميًا، وافرد الأصابع وابعدها عن بعضها البعض ثم اعمل قبضة يد.

وكذلك يجب أيضا تقوية المهارات الحركية الدقيقة، على سبيل المثال باستخدام كرة صغيرة، كما يمكن للشخص أيضا تدريب اليد بفتح وإغلاق الأزرار الصغيرة، وعند القيام بعمل شاق، يجب دائمًا فى هذه الحالة ارتداء قفازات عمل قوية التحمل لمنع إصابة اليد جراء تعرضها لأى شىء حاد أو خشن أو حتى أتربة.

ويجب تخفيف الضغط عن اليد عند العمل باستخدام جهاز الكمبيوتر، إذ يجب استخدام لوحة مفاتيح مريحة ووضع سنادة لمعصم اليد، واستخدام فأرة مريحة لليد أيضا، وعندما تشعر بألم في يديك وأصابعك أو تلاحظ تغيرات مرئية أو محسوسة، اذهب إلى جراح اليد بسرعة. إذ يمكنه حل العديد من المشكلات بطرق تقليدية، إذا تم تشخيصها في الوقت المناسب.