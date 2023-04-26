شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخاطر أمراض الكبد.. منها التعرض للسموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية عن مايو كلينك أن إهمال علاج أمراض الكبد مبكرا يمكن أن يؤثر على وظائف الكلى والمعدة أيضًا. وتؤكد الدراسة أنه إذا لم يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح ، فقد يكون لديك نوع مختلف من الأمراض أو الاضطرابات المتعلقة بمشاكل الكبد. يصنع الكبد العصارة الصفراوية كل يوم ويساعد على تكسير العناصر الغذائية وتنظيف السموم وتكسير الدهون والتحكم في نسبة السكر في الدم أيضًا. يحتوي الكبد على العديد من الوظائف المهمة جدًا للحفاظ على صحتك، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى أمراض الكبد

1 - التعرض للسموم

كبدك مسئول عن إزالة السموم من دمك وتوفير صحة جيدة. على الرغم من أنه مسئول عن تنظيف السموم، إلا أن التعرض المفرط للسموم يمكن أن يكون ضارًا بصحتك. وذلك لأن المواد الكيميائية أو التحذيرات ذات العلامة الحمراء الموجودة في منزلك يمكن أن تؤثر على الكبد بطريقة قد تضر بصحة الكبد. من الأفضل دائمًا غسل الفواكه والخضراوات باستهلاك كامل للتأكد من أنك لا تهضم المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية في الطعام.

2 - المكملات الغذائية

معظم الأعشاب والمكملات الغذائية المرتبطة بصحتك يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية. حوالي 15 إلى 20 ٪ من إصابات العمل التي تحدث حاليًا في الهند ترجع إلى مكملات الأعشاب المتوفرة في السوق. يمكن أن يؤدي تناول أكثر من دواء أو مكمل إلى تأثير سلبي على الكبد. حتى العلاجات أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لا ينبغي أن تؤخذ بدون وصفة طبية.

3 - السمنة والسكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

الحالات الصحية التي يمكن أن تصبح عوامل خطر لأمراض الكبد يمكن أن تكون السمنة أو السكري أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم. وتحدث حالة الكبد الدهني غير الكحولي بسبب تليف الكبد وسرطان الكبد. يعد وجود الكبد الدهني غير الكحولي أحد أسرع الأسباب نموًا والتي يمكن أن تؤدي إلى زراعة الكبد لدى المرضى. ويمكن عكس حالة الكبد الدهني في المرحلة الدهنية عن طريق تقليل الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز والسكر وتناول المزيد من الفاكهة في النظام الغذائي. أيضًا ، يجب أن تشمل الخضروات التي تحتوي على البروتين ويمكن أن تشرب القهوة.

5 - وجود تاريخ من أمراض الكبد

إذا كنت أنت أو أي فرد من أفراد عائلتك قد عانى من أمراض الكبد أو كان مصابًا بها من قبل ، فهناك دائمًا احتمال أن تكون أيضًا عرضة لأنواع معينة من أمراض الكبد. قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص في حالة التهاب الكبد B أو C وداء ترسب الأصبغة الدموية. قد يتسبب مرض الكبد الوراثي هذا أيضًا في الإصابة بسرطان الكبد في المستقبل. تظل الحقيقة أنه ليس من الإلزامي أن يؤدي التاريخ الطبي في العائلة إلى الإصابة بأمراض الكبد أيضًا ، وعلى الجانب الآخر ، قد تستمر في الإصابة به حتى لو لم تكن هناك أعراض له في عائلتك.