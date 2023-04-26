شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الالتهاب الرئوي.. طرق التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الالتهاب الرئوي مرضًا خطيرًا للغاية يمكن أن يسبب مضاعفات تهدد الحياة، إنها حالة الرئة حيث تتأثر الرئتان بطريقة تجعل الشخص يعاني من ضيق التنفس ومضاعفات أخرى. يؤدي إلى التهاب الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كليهما ، ثم يؤدي إلى احتباس السوائل أو القيح في البلغم. يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي إلى إصابة الشخص بالحمى والقشعريرة وصعوبة التنفس في الحالات الأولية. قد يحدث هذا أثناء الاستشفاء وهو أمر أكثر خطورة. فيما يلي طرق التشخيص وخيارات العلاج المتاحة للالتهاب الرئوي وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

تشخيص الالتهاب الرئوي

تتمثل إحدى الخطوات الأولية التي يتخذها الطبيب في طرح بعض الأسئلة ذات الصلة المتعلقة بالتاريخ الطبي للمريض. حتى أنه قد يستمع إلى رئتيك باستخدام سماعة الطبيب للتحقق من وجود أصوات غير طبيعية في الفقاعات أو الطقطقة. يطلب منك طبيبك إجراء الفحوصات التالية للتشخيص.

فحص الدم

1 - فحص الدم - هو اختبار عام يتم إجراؤه لتأكيد الإصابة وتحديد ما إذا كان هناك نوع من الكائنات الحية التي تسبب العدوى. لكن المؤشر الدقيق غير ممكن من خلال فحص الدم. لكن هذا يمكن أن يؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي في الجسم.

2 - . تصوير الصدر بالأشعة السينية- هذه خطوة مهمة لأنها تساعد في تشخيص ما إذا كان الالتهاب الرئوي قد أثر على المريض بشدة أو أنه عدوى خفيفة. من المفيد أيضًا معرفة مكان الإصابة ، قد تخبر طبيبك عن نوع الجرثومة التي تسبب الالتهاب الرئوي.

3 - قياس التأكسج النبضي- إنه مفيد لقياس مستويات الأكسجين في الدم. يمكن أن يساعد أيضًا في منع رئتيك من امتصاص كمية كافية من الأكسجين في مجرى الدم الرئيسي.

4 - اختبار البلغم- في هذا الاختبار يتم أخذ عينة من السوائل من رئتيك. قد يُطلب منك السعال بعمق وتحليله للمساعدة في فهم سبب عدوى الالتهاب الرئوي في الرئتين.

في حالة تجاوز عمرك 65 عامًا ، سيطلب منك الطبيب أيضًا إجراء بعض الاختبارات التي قد تشمل ما يلي:

1 - التصوير المقطعي المحوسب- إذا كان الالتهاب الرئوي الموجود في جسمك لا يتضح كما تريد ، فقد يكون ذلك بسبب الفحص بالأشعة المقطعية. يساعد هذا في الحصول على صورة أكثر تفصيلاً للرئتين.

2 - زرع السائل الجنبي - هذا هو الإجراء الذي يتم فيه توجيه إبرة بين الضلوع من المنطقة الجنبية لتحليل وتحديد العدوى.

كيف يمكن علاج الالتهاب الرئوي؟

لا يمكنك علاج الالتهاب الرئوي إلا عن طريق القضاء على الأعراض المسببة للعدوى أو التخلص منها. بمجرد منع المضاعفات ، يتم إعادة المريض إلى الشفاء بمساعدة الأدوية والعلاجات. سيتعين عليك البقاء في الفراش بعد الإصابة بالالتهاب الرئوي من أجل الشفاء المناسب.

1 - المضادات الحيوية - استخدام المضادات الحيوية هو خيار العلاج الأساسي الذي يؤخذ في الاعتبار لإزالة الالتهاب الرئوي الجرثومي. يستغرق الأمر وقتًا لتحديد نوع البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي ، ومن ثم يتم استخدام أفضل مضادات حيوية لعلاج الأعراض.

2 - . أدوية السعال - أحد الآثار الرئيسية للالتهاب الرئوي هو أنك تسعل كثيرًا. أدوية السعال مفيدة في تفكيك السوائل في الرئتين ولا تقضي عليها تمامًا. عدد قليل جدًا من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مفيدة لتقليل مشاكل السعال الناتجة عن الالتهاب الرئوي. إذا كنت مثبطًا للسعال ، فسيتم استخدام أقل جرعة.

3 - الحمى مسكنات الآلام - قد ينصحك الطبيب بتناول حبوب لتخفيض الحمى أو مسكنات للألم بالإضافة إلى الأدوية الأخرى من أجل توفير الراحة. هذه الأدوية التي تحتوي على الأسبرين والأيبوبروفين والأسيتامينوفين مفيدة في هذه العملية.