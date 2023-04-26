شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التهاب المفاصل مجهول السبب.. يصيب المراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب مفاصل المراهقين مجهول السبب عادة ما يتم تشخيصه للأقل من سن 16 عامًا، والذين يعانون من تورم أو ألم في المفاصل لفترات طويلة في أي مكان، وهو يختلف عن" التهاب المفاصل الروماتويدي الذى يصيب الكبار، فما هى أسباب وأنواع وأعراض التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب هو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل الذي يصيب الأطفال والمراهقين. "مجهول السبب" يعني أنه من غير المعروف بالضبط سبب المشكلة ، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل .

وهناك عدة أشكال مختلفة من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب ، ولكن أكثرها شيوعًا هي التهاب المفاصل القليل المفصلي ، الذي يصيب ما يصل إلى أربعة مفاصل في الجسم ، ومتعدد المفصل ، الذي يؤثر على أكثر من أربعة مفاصل ، كما يقول أنجالي سورا ، الأستاذ المساعد في طب الأطفال في جامعة ولاية نيويورك. مستشفى الجامعة في سيراكيوز ، نيويورك. هناك تداخل بين أنواع التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب ، جنبًا إلى جنب مع أنواع فرعية متعددة ، والكثير من الجدل حول التصنيفات الجديدة ، كما يقول جاي ميهتا ، دكتوراه في الطب ، أستاذ مشارك في طب الأطفال السريري في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا ومدير الزمالة في مستشفى الأطفال. فيلادلفيا.

وتشمل الأنواع الأخرى من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب:

الجهازية ، التي تصيب الجسم كله بما في ذلك المفاصل والجلد والأعضاء الداخلية ، بحسب مؤسسة التهاب المفاصل.

التهاب المفاصل الناجم عن التهاب الارتكاز اليافع (ERA) ، والذي يؤثر على الأوتار والأربطة المتصلة بالعظام ،

التهاب المفاصل الصدفي ، الذي يصيب المفاصل ويتميز بطفح جلدي على أجزاء من الجلد ،

غير متمايز ، وهو غير مرتبط بشكل واضح بنوع واحد ولكن لديه شكل من أشكال تورم المفاصل.

علامات وأعراض التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، قد تظهر الأعراض ثم تختفي.و عندما تكون الأعراض نشطة ، فإنها تسمى التوهجات. عندما تهدأ الأعراض ، تكون في حالة مستقرة. ويمكن أن تشمل الأعراض:

تورم المفاصل الذي يستمر لأيام أو أسابيع

التيبس الصباحي

يعرج أو ألم يزداد سوءًا في الصباح ولكنه يتحسن مع مرور اليوم

فقدان نطاق الحركة في المفصل

يمكن أن تشمل المفاصل المصابة الركبة والأصابع والمعصمين والكاحلين والمرفقين.

قد تشمل العلامات الأخرى الحمى والطفح الجلدي والإرهاق وفقدان الشهية والتهاب العين أو مشكلة في المهام اليومية مثل المشي أو ارتداء الملابس أو اللعب وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.