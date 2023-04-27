شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد خطر إصابتك بمرض الصدفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية مرض جلدي التهابي يصيب الكثيرين، وتؤدي هذه الحالة الصحية إلى تجديد خلايا الجلد بمعدل أسرع من المعدل الطبيعي أو الضروري ، مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء وحكة ومتقشرة في الجلد.

وحسب ما ذكره موقع helthy فإن في كثير من الأحيان ينتشر على الركبتين والمرفقين وفروة الرأس وأسفل الظهر، وعلى الرغم من أنه عادة ما يتم الخلط بينه وبين مرض جلدي معدي، إلا أن مرضى الصدفية لا يحتاجون إلى القلق بشأن نقله إلى أصدقائهم وأحبائهم. في حين أن السبب الدقيق للمرض غير معروف ولكن يعرف الباحثون أن الجهاز المناعي والوراثة يلعبان أدوارًا رئيسية ومع ذلك ، فإن العوامل الوراثية لمرض الصدفية معقدة ، ومن الممكن الإصابة بالصدفية حتى لو لم يكن هناك تاريخ عائلي للمرض.

تختلف محفزات الصدفية أيضًا من شخص لآخرما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض شخص ما قد لا يكون له أي تأثير على شخص آخر تتضمن بعض عوامل الخطر الشائعة لمرض الصدفية التي يجب أن تكون على دراية بها ، بالإضافة إلى العوامل التي يمكن أن تسبب الانفعالات ما يلي:

-الضغط النفسى

-بعض الأدوية بما في ذلك الليثيوم ومضادات الملاريا .

التهاب الحلق ، والتهابات الأذن ، والتهاب الشعب الهوائية ، والتهاب اللوزتين ، أو التهابات الجهاز التنفسي المختلفة.

-تشمل المحفزات المحتملة الأخرى الظروف الجوية الجافة والتدخين والتعرض للدخان واستهلاك الكحول بكثرة.

إذا تم تشخيص إصابتك بالصدفية مؤخرًا أو في الماضي ، فهناك حالات أخرى قد تكون أكثر عرضة للإصابة بها، وتشمل هذه القائمة ، التهاب المفاصل الصدفي ، وأمراض العيون ، والسمنة ، ومرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وأمراض المناعة الذاتية الأخرى ، وحالات الصحة العقلية بما في ذلك تدني احترام الذات والاكتئاب .

على الرغم من عدم وجود علاج معروف لمرض الصدفية ، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تخفيف الأعراض في المنزل، و يعد تعزيز جهاز المناعة من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها، و يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وتجنب الأطعمة المسببة للالتهابات ، مثل السكر المكرر والكربوهيدرات ، أمرًا أساسيًا.

نظرًا لأن الجلد الجاف هو العامل المحفز الرئيسي ، يمكنك المساعدة في منع تفشي المرض عن طريق الترطيب إذا كنت تعاني من الصدفية ، فمن الأفضل تجنب الروائح والأصباغ في منتجات العناية بالبشرة يجد الكثير من الناس الراحة أيضًا من النقع في حمام ملح إبسوم أو الزيت أو الحليب أو الشوفان للمساعدة في تخفيف الحكة والاحمرار.

في حين أن الكثير من ضوء الشمس (خاصة لدرجة الاحتراق) سيؤدي إلى تفاقم أعراض الصدفية ، فإن العلاج بالضوء يمكن أن يخففها. يختلف العلاج بالضوء عن الدباغة ويتطلب التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UVB) ، مما يساعد على تقليل الالتهاب والتوتر.