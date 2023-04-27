شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مختلفة للإصابة بالتليف الكيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التليف الكيسي هو اضطراب وراثي مزمن يتسبب في تكوين مخاط سميك في الرئتين والبنكرياس وأعضاء أخرى في الجسم عندما يسد المخاط المسالك الهوائية في رئتيك ، يمكن أن تحدث عدوى وتلف الرئتين.

ويمكن أن يمنع المخاط الموجود في البنكرياس إفراز الإنزيمات الهاضمة التي يحتاجها جسمك لتفتيت الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، يعتبر التليف الكيسي حالة مهددة للحياة ، ولكن أعراضه وشدته يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا حسب عمرك ونوع الاختلاف الجيني لديك وصحتك العامة.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth تختلف أعراض التليف الكيسي باختلاف شدة المرض، ويمكن أن تتغير الأعراض أيضًا لدى نفس المريض بمرور الوقت قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض للتليف الكيسي حتى يصبحوا مراهقين أو بالغين.

عادة ما تؤثر أعراض التليف الكيسي على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ، على الرغم من إمكانية ظهور أعراض أقل شيوعًا ، مثل التهاب البنكرياس قد تتضمن علامات وأعراض التليف الكيسي النموذجية ما يلي:

-السعال المستمر

-سعال البلغم أو المخاط الدموي

-أزيز أو ضيق في التنفس

-كثرة التهابات الرئة أو الجيوب الأنفية

-عدم القدرة على تحمل التمرين

-انسداد الأنف أو التهاب الممرات الأنفية

-ألم أو ضغط في الجيوب الأنفية

-ضعف النمو

-فقدان الوزن أو فقدان الشهية

-براز دهني أو كريه الرائحة أو متكتل

-حركات الأمعاء الصعبة أو الإمساك الشديد

-أصابع متعرجة (أطراف الأصابع عريضة ومستديرة)

-التعب الشديد

على الرغم من عدم وجود علاج شافٍ لمرض التليف الكيسي ، إلا أن بعض العلاجات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض ومنع حدوث المزيد من المشاكل.

عادةً ما تتضمن أهداف علاج التليف الكيسي ما يلي:

-علاج ومنع التهابات الرئة

-تخفيف وإزالة المخاط من الرئتين

-الحفاظ على وظائف الرئة

-علاج ومنع انسداد الأمعاء

-توفير التغذية ومنع الجفاف

خيارات الدواء

تستخدم الأدوية المختلفة لعلاج التليف الكيسي والسيطرة على الأعراض. يشمل بعضها:

-مضادات حيوية

-مضادات الالتهاب

-موسعات الشعب الهوائية

-مخففات المخاط

قد تساعد طرق إزالة مجرى الهواء ، المعروفة أيضًا باسم العلاج الطبيعي للصدر ، في تخفيف انسداد المخاط لدى الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي.

تهدف التقنيات إلى تفكيك المخاط السميك في الرئتين ، وبالتالي يسهل السعال

العمليات الجراحية والعلاجات أو الإجراءات الأخرى

في بعض الأحيان ، يحتاج الأشخاص المصابون بالتليف الكيسي إلى إجراءات لتخفيف الأعراض أو علاج المضاعفات. قد تشمل هذه:

-العلاج بالأوكسجين

-جراحة الأنف أو الجيوب الأنفية

-أنبوب تغذية

-جراحة الأمعاء

-التهوية غير الغازية

-زراعة الرئة أو الكبد

-العلاجات البديلة والتكميلية

هناك العديد من المكملات الغذائية والعشبية المتاحة لمرض التليف الكيسي و تشمل الخيارات الشائعة أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والإنزيم المساعد Q10 ، والبروبيوتيك ، والإنزيمات الهاضمة ، والشاي الأخضر ، والبروميلين ، وحليب الشوك ، وأكثر من ذلك.