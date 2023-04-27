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أفضل العصائر لتخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي

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القاهرة - سامية سيد - أثناء حدوث التهاب القولون التقرحي ، فإن آخر شيء قد ترغب في القيام به هو تناول الطعام. إلى جانب الأعراض مثل آلام البطن والتشنجات والإسهال ، وفقدان الشهية وفقدان الوزن والإرهاق وفي بعض الحالات ، تكون أفضل طريقة لتناول ما يكفي من العناصر الغذائية هي شربها - من خلال العصر، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

أفضل عصائر التهاب القولون التقرحي

 

عصير الرمان

تشير بعض الأبحاث في مجلة Nutrients ، إلى أن المركبات النباتية الموجودة في الرمان تسمى ellagitannins تحتوي على خصائص قد تساعد في تقليل الالتهاب في الأمراض الالتهابية ، مثل التهاب القولون التقرحي.

 

عصير عشبة القمح

وفقًا لمراجعة العلاجات التكميلية والبديلة لمرض التهاب الأمعاء (IBD) ، فإن تناول عصير عشبة القمح لمدة أربعة أسابيع كان مرتبطًا بانخفاض نزيف المستقيم وآلام البطن لدى الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي . شيء واحد يجب مراعاته هو الطعم. يمكن أن يكون لعشب القمح نكهة عشبية قوية جدًا ، لكن مذاقه مشابه للشاي الأخضر.

 

شراب الزنجبيل

يساعد في إفراغ المعدة وقد يخفف الإحساس بالامتلاء أو عدم الراحة في المعدة". يحب بعض الناس المذاق ، لكن البعض الآخر يجده طاغياً. إذا كنت تندرج في الفئة الأخيرة ، فحاول إضافة بضع قطع من الزنجبيل الطازج أو قليل من مسحوق الزنجبيل إلى عصيرك ، قليلاً في كل مرة.

 

عصير كركم

هناك بعض الأدلة على أن الكركمين يمكن أن يساعد في مقاومة الالتهاب في الجسم ، وفقًا لمراجعة نشرت عام 2021 في مجلة الأغذية الطبية .

 

عصير الكرنب

عصير الكرنب توصية شائعة لالتهاب القولون التقرحي حيث يعد مصدرًا طبيعيًا للجلوتامين ، وهو حمض أميني يستخدم كوقود للخلايا الظهارية في الأمعاء". التي تعيش على سطح بطانة الأمعاء ، وتساعد في الهضم وامتصاص الطعام

 

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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