شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض "كرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء كرون هو اضطراب هضمي مزمن يسبب التهابًا وتلفًا في الجهاز الهضمي، ينتمي المرض إلى مجموعة من الحالات تسمى أمراض الأمعاء الالتهابية، ويؤثر مرض كرون بشكل أكثر شيوعًا على نهاية الأمعاء الدقيقة وبداية الأمعاء الغليظة (القولون) ، ولكن يمكن أن يحدث الالتهاب في أي مكان في الجهاز الهضمي .

وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن مرض كرون وفقا لما ذكره موقع everydayhealth

س: ما هي أنواع مرض كرون؟

هناك عدة أنواع مختلفة من داء كرون ، مصنفة حسب المنطقة المصابة في الجهاز الهضمي.

-التهاب القولون واللفائف هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض كرون ، وفقًا لمؤسسة كرون والتهاب القولون، ويؤثر على نهاية الأمعاء الدقيقة وكذلك الأمعاء الغليظة (القولون).

-التهاب القولون في كرون المعروف أيضًا باسم التهاب القولون الحبيبي ، يؤثر هذا الشكل من المرض على القولون فقط.

-داء كرون المعدي الاثني عشري يؤثر هذا الشكل من المرض على المعدة وبداية الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر).

س:ما هي العلامات المبكرة لمرض كرون؟

بينما لا يعاني شخصان من داء كرون بنفس الطريقة ، يعاني معظمهم من الإسهال وآلام في البطن أو تقلصات، و تشمل الأعراض الشائعة الأخرى نزيف المستقيم والغثيان وفقدان الشهية والحاجة الملحة لاستخدام الحمام والإمساك.

قد يحدث أيضًا فقدان الوزن والتعب وآلام المفاصل واحمرار أو حكة في العين والجلد الملتهب أو المتورم.

تشمل الأعراض الهضمية الشائعة الأخرى نزيف المستقيم ، والغثيان أو فقدان الشهية ، والحاجة الملحة للتغوط ، والإمساك .

يمكن أن يتسبب مرض كرون أيضًا في فقدان الوزن ، والتعب ، وأعراض خارج الجهاز الهضمي ، مثل آلام المفاصل ، واحمرار أو حكة في العين ، والتهاب الجلد أو نتوءاته.

س: ما هي أسباب وعوامل الخطر لمرض كرون

قد يكون سببه رد فعل مناعي ذاتي و هناك بعض الأدلة على أن الجهاز المناعي يهاجم بالخطأ البكتيريا السليمة التي تنمو بشكل طبيعي في أمعاء الإنسان.السهم الأيمن

يعتقد الخبراء أن مجموعة من العوامل الجينية والبيئية تساهم في خطر إصابة الشخص بالمرض.

تتضمن بعض عوامل الخطر لمرض كرون ما يلي:

-الجينات بينما لا يمكن القول إن جينًا واحدًا يسبب مرض كرون ، فقد حدد العلماء أكثر من 200 اختلاف جيني قد يزيد من خطر الإصابة بالمرض .

-تاريخ العائلة يبدو أن داء كرون يسري في العائلات حوالي 5 إلى 20 بالمائة من الأشخاص المصابين بداء كرون لديهم أحد الوالدين أو الأشقاء .

-إذا كان أحد والديك مصابًا بداء كرون ، فإن خطر إصابتك به يتراوح بين 7 إلى 9 بالمائة. ولكن إذا كان كلا والديك مصابين بالمرض ، فإن الخطورة أعلى بكثير .

-المكان الذي تعيش فيه مرض كرون أكثر شيوعًا في البلدان المتقدمة منه في البلدان النامية. كما أنه أكثر شيوعًا في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية.

- مدخنو لسجائر هم أكثر عرضة للإصابة بمرض كرون مقارنة بغير المدخنين.

-بعض الأدوية قد يؤدي تناول المضادات الحيوية ، أو حبوب منع الحمل ، أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية .