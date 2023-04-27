شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب القلق الليلى وطرق التغلب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق مشكلة صحية عقلية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويمكن أن يظهر بطرق مختلفة، لكن أحد الطرق الشائعة هو الشعور بالقلق فى الليل، وهناك عدة طرق للتعامل معه نستعرضها فى التقرير التالى وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

- أسباب القلق فى الليل 1. الإفراط فى التفكيرفى الليل عندما نحاول الاسترخاء تميل أدمغتنا إلى الإفراط فى التفكير وتذكر الأشياء التى حدثت خلال النهار، وهذا يمكن أن يؤدى إلى دوامة من الأفكار السلبية والمخاوف، والتى يمكن أن تؤدى إلى القلق.





2. الأعراض الجسديةقد يعانى بعض الأشخاص من أعراض جسدية للقلق فى الليل، مثل تسارع ضربات القلب وتعرق راحة اليد وضيق في التنفس، ويمكن أن تكون هذه الأعراض مزعجة بشكل خاص عندما تحدث في الليل، حيث قد يكون من الصعب إلهاء أنفسنا أو إيجاد طرق للتعامل معها.





3. اضطرابات النوميمكن أن يؤدى القلق أيضًا إلى اضطرابات النوم، مثل صعوبة النوم أو الاستيقاظ كثيرًا أثناء الليل أو الشعور بالكوابيس، وهذا يمكن أن يخلق حلقة مفرغة حيث يسبب القلق مشاكل فى النوم، والتى بدورها تؤدى إلى تفاقم القلق.







5. التغيرات الهرمونية 5. التغيرات الهرمونية يمكن أن تلعب التغيرات الهرمونية أيضًا دورًا فى إثارة القلق فى الليل، على سبيل المثال قد تعانى بعض النساء من زيادة القلق وتقلبات المزاج أثناء الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث.

- استراتيجيات التكيف مع القلق فى الليل 1. أنشئ روتينًا مهدئًا لوقت النوميمكن أن يساعد إنشاء روتين مهدئ لوقت النوم فى إرسال إشارات إلى عقلك بأن الوقت قد حان للاسترخاء، يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل. - استراتيجيات التكيف مع القلق فى الليل 1. أنشئ روتينًا مهدئًا لوقت النوميمكن أن يساعد إنشاء روتين مهدئ لوقت النوم فى إرسال إشارات إلى عقلك بأن الوقت قد حان للاسترخاء، يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل.

4. قلة المشتتاتخلال النهار لدينا الكثير من عوامل التشتيت التي تجعلنا مشغولين ومشغولين، ومع ذلك فى الليل، عندما نكون وحدنا مع أفكارنا، قد يكون هناك القليل من مصادر التشتيت المتاحة، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب التعامل مع الأفكار والمشاعر المقلقة.





2. ممارسة عادات نوم جيدةيمكن أن تساعد النظافة الجيدة للنوم فى تحسين نوعية نومك، والتى بدورها يمكن أن تقلل من القلق فى الليل، ويمكن أن يشمل ذلك تجنب الكافيين والكحول قبل النوم، والحفاظ على غرفة نومك باردة ومظلمة، والالتزام بجدول نوم منتظم.





3. الحد من التعرض للشاشاتيمكن أن يتداخل التعرض للشاشات، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مع نومنا ويساهم فى الشعور بالقلق، حاول الحد من تعرضك للشاشات لمدة ساعة على الأقل قبل موعد النوم لمنح عقلك فرصة للاسترخاء.





4. تحدى الأفكار السلبيةعندما تشعر بالقلق في الليل، فمن السهل أن تنغمس في الأفكار السلبية والمخاوف، تحدى هذه الأفكار عن طريق سؤال نفسك عما إذا كانت صحيحة حقًا أو ما إذا كانت هناك طريقة أخرى للنظر إلى الموقف يمكن أن يساعد في تقليل القلق.





5. تحدث إلى شخص مايمكن أن يساعد التحدث إلى شخص ما، سواء كان صديقًا أو فردًا من العائلة أو متخصصًا في الصحة العقلية، في تخفيف مشاعر القلق. قد يكون من المريح معرفة أنك لست وحدك وأن الآخرين قد مروا بمشاعر مماثلة.