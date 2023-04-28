شكرا لقرائتكم خبر عن العامل الوراثى أحد أسباب الإصابة بالمياه الزرقاء فى العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلوكوما أو المياه الزرقا هى تلف العصب البصرى فى العين، وتزداد سوءًا بمرور الوقت، ويرجع السبب للإصابة بها لارتفاع ضغط العين المتزايد، كما أن هناك أيضا عوامل وراثية.

وأوضحت إحدى الدراسات أن حالة تلف العصب البصرى فى العين "المياه الزرقاء تؤدى إلى فقدان البصر بشكل دائم لدى الشخص المصاب أو إلى العمى التام فى بضع سنوات، وذلك وفقا لما نشره موقع Gazeta.





أسباب الإصابة بالمياه الزرقاءعادةً ما يتدفق السائل الموجود داخل عينك، والذى يُطلق عليه اسم الخلط المائى، من عينك عبر القناة الشبكية، وحال انسداد هذه القناة أو إذا كانت العين تنتج الكثير من السوائل، يتراكم السائل فى بعض الأحيان، ولا يعرف الأطباء سبب هذا الانسداد، لكن يمكن أن يكون وراثيًا، ما يعنى أنه ينتقل من الآباء إلى الأطفال.

ومن جانبها قالت الدكتورة إلميرا عزيزوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، إنه لا يوجد حاليا عامل محدد يؤدى إلى الإصابة بالجلوكوما "المياه الزرقاء"، لكن مع ذلك توجد عوامل خطر من بينها العامل الوراثى للإصابة بالمرض.

وتابعت أخصائية العيون: "إذا كان والدا الشخص أو أقرب أقربائه يعانون من الجلوكوما، فإنه سيكون ضمن مجموعة الخطر، ويزداد خطر الإصابة بالجلوكوما لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر وداء السكرى وتوقف التنفس أثناء النوم، كما يصيب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب عملية التمثيل الغذائي والمدخنين وانخفاض مستوى ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتطور المرض بغض النظر عن العوامل السالف ذكرها بعد الأربعين من العمر".