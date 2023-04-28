شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحماض الكيتونى السكرى.. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطوى مرض السكرى على ما هو أكثر من تناول الأطعمة الصحيحة وتناول الأدوية على النحو الموصوف، كما يتضمن فهم دور الأنسولين فى مساعدتك على الحفاظ على صحة جيدة وتجنب المضاعفات، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.



الحالة الكيتونية الحالة الكيتونية إذا كنت مصابًا بداء السكرى من النوع 2 فأنت تعلم أن إحدى أكثر الطرق فاعلية لخفض نسبة السكر فى الدم هى تقليل الكربوهيدرات، التى يعالجها الجسم بسرعة مثل السكر، وعندما تقلل من تناول الكربوهيدرات بشكل كبير، كما هو الحال مع نظام كيتو الغذائي عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات، فإنك تضع جسمك فى حالة تسمى الكيتونية، حيث تبدأ فى الاعتماد على حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة. ولاحظت الأبحاث أن هذه الحالة الكيتونية تؤدى إلى إطلاق الكيتونات فى الجسم، ويمكن أن تؤدى إلى فقدان الوزن بسرعة، والكيتونات هى أحماض ينتجها الكبد عندما يحرق الجسم الدهون للحصول على الطاقة.



ما هو الحماض الكيتوني السكرى؟ ما هو الحماض الكيتوني السكرى؟ يمكن أن تجعل المستويات العالية جدًا من الكيتونات دمك حمضيًا وتؤدى إلى حالة تسمى الحماض الكيتونى السكرى، وهى حالة طارئة صحية خطيرة تتطلب عناية طبية فورية، وتختلف بشكل ملحوظ عن الحالة الكيتونية.

علامات التحذير وأعراض الحماض الكيتونى السكرىيمكن أن يتطور الحماض الكيتونى السكرى بسرعة، لذلك من المهم أن تكون على دراية بأعراضه.

العلامات الأولى هى العطش الشديد وكثرة التبول

افحص مستويات السكر فى الدم إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، إذا كانت قراءة السكر فى الدم أعلى من 230 إلى 250 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر)، يجب عليك أيضًا التحقق من مستوى الكيتون لديك باستخدام شرائط البول.

مستوى الكيتون الطبيعي أقل من 0.6 مليمول لكل لتر (مليمول / لتر). يعني المستوى بين 1.6 و 3.0 مليمول / لتر أنك معرض لخطر الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، مستوى 3.0 مليمول / لتر أو أعلى هو حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا سريعًا في المستشفى. يمكن أن تساعدك شرائط البول الكيتونية في معرفة ما إذا كان لديك مستوى خفيف أو متوسط أو مرتفع من الكيتونات.

قد يساعدك تناول الأنسولين على النحو الموصوف ومياه الشرب على الشعور بالتحسن عندما يرتفع مستوى الكيتون لديك قليلاً، بعد جرعة من الأنسولين يستطيع جسمك مرة أخرى امتصاص السكر، وفي الوقت نفسه فإن شرب الماء يعزز التبول ويساعد على طرد الكيتونات الزائدة من الجسم.

إذا كنت غير قادر على تثبيت نسبة السكر في الدم، أو إذا أصبح مستوى الكيتون لديك غير آمن، فقد تواجه أعراضًا أخرى من الحماض الكيتوني السكري ، بما في ذلك:

تنفس سريع وعميق

رائحة نفس الفاكهة

آلام في المعدة

ارتباك

فقدان الوعي

القيء أو الإسهال

رؤية ضبابية





أهمية معرفة وقت اتخاذ الإجراءاتسواء كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 ، فمن المهم أن تكون على دراية بعلامات الحماض الكيتوني السكري حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

في بعض الأحيان يكون الحماض الكيتوني السكري هو أول علامة على إصابة الشخص بداء السكري، وبدون علاج سريع يمكن أن يؤدي الحماض الكيتوني السكري إلى الوفاة.