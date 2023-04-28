شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكادميوم وتأثيره على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكادميوم من المعادن الثقيلة الموجودة فى بعض الأطعمة، حيث وجدت العديد من الدراسات الكادميوم فى القهوة والفواكه والخضراوات الورقية الخضراء، ووجدوا أيضا أنه موجود فى العديد من التوابل المجففة الشائعة الاستخدام.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن الكادميوم عنصر طبيعى، ونحن نتعرض له طوال الوقت، وتبين أن قياس التعرض للكادميوم والمخاطر الصحية التى ينطوى عليها أمر معقد، لكن الخبر السار هو أنه لا يجب أن يقلق الجميع.

تم إدراج الكادميوم فى المركز السابع فى قائمة أولويات المواد الضارة لتقليل تعرض البشر لها، خلف الآخرين مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق، وفقًا لوكالة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لسجل المواد السامة والأمراض .

الكادميوم معدن نادر نسبيًا يوجد بشكل طبيعى فى قشرة الأرض، وفقًا لبرنامج أبحاث Dartmouth Toxic Metals Superfund، وفى حين أن العمليات الطبيعية مثل التعرية يمكن أن تطلق الكادميوم فى البيئة ببطء بمرور الوقت، فإن الأنشطة البشرية مثل التعدين والتصنيع والزراعة هى الطرق الرئيسية لإطلاق الكادميوم في البيئة.

واكتشف الكادميوم فى ألمانيا فى أوائل القرن التاسع عشر، وقد استخدم لأول مرة فى صناعة الأصباغ والدهانات لأنه يمكن أن ينتج ألوانًا صفراء وبرتقالية وحمراء نابضة بالحياة، وفقًا لإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

وفى الآونة الأخيرة تم استخدام الكادميوم كطلاء للحماية من تآكل الحديد والصلب؛ وهو مكون رئيسى فى بطاريات النيكل والكادميوم القابلة لإعادة الشحن؛ ولصنع الخلايا الشمسية والبلاستيك والأصباغ ، وفقًا لـ OSHA.

ووفقًا لدارتموث فإن أنشطة مثل التعدين والصهر وتنقية خامات المعادن مثل الزنك والرصاص والنحاس تطلق الكادميوم في البيئة، كما يؤدي حرق الوقود الأحفوري ، وحرق النفايات ، وإنتاج الفولاذ إلى إطلاق الكادميوم.

الكادميوم له آثار صحية سلبية عندما يتعرض الإنسان له عند مستويات عالية على وجه الخصوص، ويعتقد أن الكادميوم يساهم في أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وسرطان الرئة وضعف العظام.

بالنسبة لغير المدخنين فإن المصدر الرئيسي للتعرض للكادميوم هو الإمدادات الغذائية، وبشكل عام ، يمكن أن تحتوي الخضار الورقية مثل الخس والسبانخ والبطاطس والحبوب والفول السوداني وفول الصويا وبذور عباد الشمس على مستويات عالية من الكادميوم"

اللحوم العضوية مثل الكبد أو الكلى من الحيوانات هي أكبر مصدر محتمل للكادميوم الغذائي، وقد يحتوي الطبق الرئيسي المصنوع من بعض لحوم الكلى على أكثر من 50 ميكروجرام من الكادميوم.