شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حساسية العشب.. الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حبوب اللقاح هى مادة تشبه المسحوق الناعم، تنتقل فى مهب الريح لتخصيب العشب، وهى خفيفة الوزن للغاية ويمكن أن تنتشر بسهولة، وهذا يجعل استنشاقها أسهل بكثير، ما يؤدى إلى ظهور أعراض الحساسية وفقا لما نشره موقع allergyasthmanetwork.



موسم حساسية العشبيكون موسم حساسية العشب فى أسوأ حالاته عندما يتم تلقيح العشب، ويكون هذا بشكل أساسى فى الربيع وأوائل الصيف، وقد تسبب بعض الأعشاب الحساسية على مدار العام.





أعراض حساسية العشبتشمل أعراض حساسية العشب الأنف أو العينين أو الفم أو الجلد، وقد تؤدى حساسية العشب أيضًا إلى ظهور أعراض الربو، وقد يعانى الأشخاص المصابون بحساسية العشب من..

العطس وسيلان الأنف أو انسداده أو حكة فى الأنف

عيون حمراء أو مائية أو حكة أو منتفخة

طفح جلدى أو خلايا أو كدمات (أكثر شيوعًا عند ملامسة الجلد للعشب)

السعال وضيق الصدر والاحتقان والصفير عند التنفس أو ضيق التنفس إذا كان الربو ناتجًا عن حساسية العشب





هل يوجد اختبار لحساسية العشب؟يتم إجراء اختبار حساسية العشب بواسطة أخصائى الحساسية، من خلال وخز الجلد أو فحص الدم، ويمكن أن يساعد ذلك فى تحديد أى نوع من الحشائش التى لديك حساسية منها، ويقوم أخصائى الحساسية بتفسير نتائج الاختبار ومناقشة خيارات العلاج.





طرق علاج حساسية العشبقد تشمل خيارات العلاج لحساسية العشب مضادات الهيستامين التى تصرف بدون وصفة طبية وبخاخات الأنف المضادة للالتهابات، ومن الناحية المثالية يجب أن تبدأ هذه العلاجات قبل أسبوعين تقريبًا من ظهور أعراض الحساسية الموسمية.

العلاج المناعى متاح لأنواع معينة من حساسية العشب، ويتضمن ذلك إدخال كمية صغيرة من مسببات الحساسية فى جسمك لمساعدتك على أن تصبح أقل حساسية تجاهه، ويمكن القيام بذلك من خلال العلاج المناعى تحت الجلد، أو حقن الحساسية، والتى يتم تقديمها فى عيادة أخصائى الحساسية.