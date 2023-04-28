شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تكون الغازات فى المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل جهازك الهضمى على تفتيت الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام لتزويد الخلايا ووظائف الجسم العديدة بالطاقة، لكن أمعائك تجد صعوبة كبيرة فى تحطيم بعض الأطعمة إلى طاقة ونفايات، والغاز هو المنتج المتبقى عند بقاء هذه الأطعمة فى القولون، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

تنتقل أجزاء من الأطعمة التى لا تستطيع الأمعاء هضمها إلى القولون الملىء بالبكتيريا وتخمر البكتيريا الموجودة فى القولون هذه الجزيئات غير المهضومة من الطعام، ما يؤدى إلى الغازات والتجشؤ وانتفاخ البطن.

وقد تحدث الغازات أيضًا بسبب الأطعمة التى لا تستطيع الأمعاء الدقيقة التعامل معها لأنها لا تحتوى على ما يكفى من إنزيم يسمى اللاكتاز، ويعمل هذا الإنزيم على تكسير اللاكتوز، السكر الموجود فى الحليب ومنتجات الألبان، وإذا تعذر تكسير اللاكتوز، تبدأ البكتيريا مرة أخرى فى تخمير تلك السكريات وتسبب انتفاخ البطن.

ويتفاعل جسم كل شخص بشكل مختلف مع الأطعمة المختلفة فبعض الأشخاص لا يواجهون مشكلة فى هضم منتجات الألبان، بينما يعانى الآخرون من زيادة الغازات الناتجة عنها، ولمعرفة ما الذى يسبب انتفاخ البطن، انتبه للأطعمة التى تتناولها واحتفظ بمفكرة لربط أعراض الغازات المفرطة بنظامك الغذائى.

وغالبًا ما يصعب على الجسم التعامل مع الأنواع المختلفة من السكريات الموجودة فى الأطعمة، بما فى ذلك الفواكه والخضراوات.

وفيما يلى أطعمة يصعب على الجسم التعامل معا وفيما يلى أطعمة يصعب على الجسم التعامل معا

الحليب ومنتجات الألبان

الأطعمة النشوية مثل البطاطس والمكرونة

نخالة القمح والشوفان

الأطعمة المحلاة بالمُحليات الصناعية ، مثل الصودا والعلكة والحلوى الصلبة

الموز والخوخ والمشمش والكمثرى والتفاح النيء

الزبيب والبطيخ

الخوخ وعصير القراصيا

كولا ومشروبات الفاكهة المحلاة بالفركتوز

الفول والعدس

بصل ، فلفل أخضر ، كراث ، بصل أخضر

قرنبيط ، بروكلي ، براعم بروكسل ، بازلاء

الذرة والكرفس والخرشوف والجزر