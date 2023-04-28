شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار صحى إذا كنت تعانى من التهاب القولون التقرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحى من الغثيان والقىء والحاجة الملحة لدخول الحمام عند الاستيقاظ من النوم صباحا، كما يقول الدكتور أنانثا كريشنان أخصائى أمراض الجهاز الهضمى فى مركز Crohn's and Colitis Center التابع لمستشفى ماساتشوستس العام فى بوسطن، وقد يستغرق الأمر كثيرا لإنهاء روتين الحمام الصباحى قبل تناول وجبة الإفطار، ما قد يؤدى إلى رحلة أخرى إلى المرحاض، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

ومع ذلك يقول أخصائى أمراض الجهاز الهضمى إن الغثيان أو القىء لا ينبغى أن يمنع شخصًا مصابًا من تناول وجبة الإفطار، مما قد يؤدى إلى نقص الفيتامينات والمعادن الرئيسية، وعلى سبيل المثال يلعب نقص فيتامين (د) دورًا مهمًا فى مناعة الأمعاء، وهو شائع بين الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

وأضاف إذا كنت قلقًا بشأن تلك الأعراض، فتناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم، وتجنب الأطعمة التى تحتوى على السكر الكحولى، والتى يمكن أن تحفز الأمعاء وتزيد من سوء الإسهال.

وإذا شعرت بالغثيان فى الصباح، فقد تتمكن من تحمل مخفوق البروتين والفواكه المطبوخة أو المهروسة أو المعلبة، وتعتبر الفواكه اللينة واللحمية مثل البطيخ وعصير التفاح من الخيارات الجيدة الأخرى.





بعض أفكار إفطار صديق للمعدة

زبدة الفول السودانى وشرائح الموز

2 بيضة مخفوقة مع نصف كوب من عصير التفاح غير المحلى

1 كوب من دقيق الشوفان مع خوخ مقشر

عصير مصنوع من 1 كوب من الزبادي اليوناني قليل الدسم ، 1 كوب من حليب اللوز غير المحلى ، 1 كوب من الخوخ المجمد ، ونصف موز.

2 بيضة مسلوقة مع كوب من الحبوب المطبوخة

الاطعمة التى تتسبب فى ظهور الأعراض

المكسرات

بذور

فول

الخضار الورقية الخضراء

نخالة القمح