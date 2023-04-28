الصحة: لا تشاركوا المضادات الحيوية مع الآخرين منعا للإصابة بمقاومة البكتيريا

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلي عدم التشارك في تناول المضادات الحيوية مع الأشخاص الآخرين وذلك منعا للتعرض للإصابة بمقاومة البكتيريا.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها عند استخدامك للمضادات الحيوية والتى شملت:

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التي حددها الطبيب.

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها، مؤكده إن الإفراط فى الاستخدام يزيد من فرص ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.