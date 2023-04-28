شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تنميل اليدين في الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون سبب تنميل اليدين اختياراً غير موفق للوسادة، أو وضعية نوم غير صحيحة ولكن قد يكون السبب أمراضاً يعاني منها الشخص ، ووفقا للأطباء غالبا ما يكون سبب تنميل اليدين في الليل وضعية نوم غير مريحة أو النوم على وسادة غير مناسبة.

كما أن النوم على أحد الجانبين، غالبا ما يسبب تنميل الذراع، لذلك يجب اختيار وسادة يكون ارتفاعها مساويا للمسافة من الكتف إلى الرأس من أجل الحفاظ على خط فسيولوجي مساوٍ تماما لخط العمود الفقري أما إذا كان الشخص يرغب في النوم على بطنه، فمن الأفضل له اختيار وسادة صغيرة غير عالية.

وحسب ما ذكره موقع فيستي رو يكون سبب تنميل اليدين مرضا خطيرا مثل متلازمة العضلة الأخمعية وتقع هذه العضلة حول العمود الفقري العنقي وهي مسئولة عن حركة الرأس ويمكن أن تتشنج هذه العضلة نتيجة تكرار حركة مفاجئة غير معتادة، أو وضعية جلوس والنظر في اتجاه واحد خلال فترة طويلة.

واستنادا إلى ذلك يمكن أن تضغط هذه العضلة على الأعصاب والأوعية الدموية التي تمر عبر أليافها، ما يؤدي إلى الشعور بالألم في الرقبة نفسها وفي الذراع أيضا، يصاحبه صداع عند البعض لذلك يجب في حالات الألم الشديد تناول أدوية مسكنة وتدليك المنطقة وإجراء تمارين معينة.

والسبب الآخر لتنميل اليدين قد يكون متلازمة النفق الرسغي يقع هذا النفق في الرسغ وتمر عبره الأوعية الدموية والأعصاب إلى الأصابع وعضلات مشط اليد يعاني من هذه المتلازمة عادة لاعبو التنس والرياضيون والمبرمجون.