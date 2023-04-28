شكرا لقرائتكم خبر عن الخيار يساعد في علاج التهاب المفاصل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق من علماء جامعة ياوندي في الكاميرون أن مستخلص الخيار يؤثر إيجابيا في صحة المفاصل ويحسن حركتها، وتشير مجلة Current Rheumatology Reviews إلى أن مستخلص الخيار أصبح يباع على نطاق واسع كمكمل غذائي ويمكن لهذه المادة تعديل العمليات الجارية في الجسم، ما قد يؤدي إلى تحسن الحالة الصحية.

وحسب ما ذكره موقع Gazeta.Ru للتحقق من فعالية هذا المكمل الغذائي، أجرى الباحثون دراسة استمرت نصف عام شارك فيها 91 متطوعا يعانون من الالتهاب العظمي المفصلي (الفصال العظمي)، قسموا إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تناولت عقارا وهميا، والمجموعة الثانية 20 ملجم من مستخلص الخيار في اليوم والثالثة 100 ملجم منه لمدة ستة أشهر، وقد قيم الباحثون حالة مفاصل المشتركين في بداية الدراسة وفي كل شهر وفي نهاية الدراسة بعد ستة أشهر.

لاحظ الباحثون انخفاض الألم لدى افراد المجموعتين الثانية والثالثة الذين تناولوا مستخلص الخيار مع تحسن المؤشرات الأخرى لعمل المفاصل فمثلا افراد المجموعة الثانية الذين تناولوا 20 ملجم من المستخلص يوميا تحسن لديهم مؤشر الالتهاب العظمي المفصلي بنسبة 32 بالمئة، في حين تحسن هذا المؤشر لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 5 بالمئة فقط أما أفراد المجموعة الثالثة الذي تناولوا 100 ملجم من المستخلص في اليوم فقد تحسن مؤشر الالتهاب العظمي المفصلي لديهم بنسبة 39 بالمئة.