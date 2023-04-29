شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على لقاح المكورات الرئوية من الجيل الثانى للأطفال من سن 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، إنها وافقت على لقاح من الجيل التالي لشركة فايزر (PFE.N) للوقاية من مرض المكورات الرئوية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع و17 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع وكالة روتيرز.

يوفر اللقاح، Prevnar 20 ، مزيدًا من الحماية ضد المرض مقارنة بلقاح Prevnar 13 الذي تستخدمه الشركة على نطاق واسع، من خلال استهداف 7 أنماط مصلية أخرى من البكتيريا العقدية الرئوية التي تسبب تلك العدوى.

يمكن أن يؤدي مرض المكورات الرئوية إلى حدوث عدوى في عدة أجزاء من الجسم بما في ذلك الرئتين، حيث يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي، كما تم الموافقة على لقاح Prevnar 20 للوقاية من نوع من عدوى الأذن يُعرف باسم التهاب الأذن الوسطى عند الرضع من 6 أسابيع إلى 5 سنوات، على حد قول الشركة.

تعتمد الموافقة على نتائج دراسات المرحلة المتوسطة والأخيرة التي أظهرت أن سلامة اللقاح وتحمله كانت مشابهة لـ Prevnar 13.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز، تحدث حوالي 2000 حالة إصابة بالمرض كل عام لدى الأطفال دون سن الخامسة في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى "CDC".