شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب القهوة يساعد في حرق دهون الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف ان شرب القهوة يساعد على التركيز والنشاط ولكن بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول القهوة يمكن أن يكون إضافة صحية للنظام الغذائي إذا كان الشخص يتطلع إلى خسارة بضعة كيلوجرامات، وذلك بفضل قدرتها على تنظيم الشهية وتحفيز بدء عملية التمثيل الغذائي، وفقًا لما نشره موقع Mind your Body Green

أسباب فقدان الوزن

لا يقتصر تناول كوب من القهوة في الصباح على مجرد الحصول على دفعة سريعة من الكافيين، ولكنه يمكن أن يعزز فقدان الوزن وحرق الدهون، لأن القهوة:

1. تقلل الشهية

يمكن أن تعمل القهوة كمثبط لشهية البعض وفي الواقع، تظهر الدراسات أن شرب القهوة حتى أربع ساعات قبل الوجبة يمكن أن يقلل من كمية الطعام الذي يتم التهامه.

وأن القهوة تحفز أيضًا جزءا من الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي ثبت أنه يقلل الجوع ويزيد الشبع.

2. تعزز التمثيل الغذائي

توصلت بعض الأبحاث إلى أن خصائص القهوة المعززة لإنقاص الوزن يمكن أن تنبع من آثارها على توازن الطاقة وبشكل أكثر تحديدًا، يعتقد أن القهوة تزيد من استهلاك كمية السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم كل يوم.

وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين تقل نسبة الدهون في الجسم يعانون من عقبات أكبر في حرق السعرات الحرارية بالمقارنة مع أولئك الذين لديهم كميات أعلى من الدهون في الجسم.

3. تزيد حرق الدهون

كشفت نتائج دراسات معملية أن حمض الكلوروجينيك، وهو مركب موجود في حبوب البن، يعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون ومن المرجح أن حمض الكلوروجينيك ينظم بعض الإنزيمات والمسارات التي تشارك في تراكم الدهون، وبالتالي تقليل الدهون في الجسم.

تظهر أبحاث أخرى أن شرب فنجان من القهوة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا، وذلك بفضل محتواه من الكافيين.