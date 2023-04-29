شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة تزيد من خطر إصابتك بالشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة من المراحل التى نمر بها جميعا، وعلى الرغم من أن الشيخوخة مرحلة لا مفر منها ، فإن الكثيرين يريدون التقدم في السن دون الإصابة بعلامات الشيخوخة، حيث يتم التركيز بشكل كبيرعلى العناية بالبشرة والنوم واستخدام منتجات حماية البشرة.

وحسب ما ذكرته مجلة City السلوفانية فهو أن هناك بعض الإجراءات، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على شباب وحيوية البشرة، على رأسها تجنب الوقوع في الأخطاء الشائعة التالية:

-وضع الوجه على الوسادة

قد يتسبب النوم على أحد الجانبين في تضخم العينين وظهور هالات سوداء مع تصريف السوائل من الوجه.

كما يمكن أن يؤدي النوم على أحد الجانبين أيضاً إلى استرخاء بشرة الوجه وفقدان الكولاجين، مما يؤدي إلى تسريع عملية شيخوخة الجلد ولتجنب الآثار السلبية للنوم على أحد الجانبين وملامسة الخد للوسادة، يجب محاولة النوم على الظهر.





- عدم غسل الوجه

من الأخطاء الشائعة أن بعض النساء تنسى إزالة مساحيق التجميل عن الوجه قبل النوم، فمن الضروري والأساسي أن يتم غسل الوجه قبل النوم لإزالة الشوائب والعرق ومساحيق التجميل المتراكمة خلال النهار.

إذ يؤدي عدم غسل الوجه وإزالة المكياج إلى انسداد مسام بشرة الوجه، وبالتالي تكوين حب الشباب والبثور كذلك يمكن استخدام سائل تقشير لطيف للحفاظ على بشرة الوجه نظيفة وجاهزة للتجدد طوال الليل.





- استخدام الكثير من منتجات العناية

إن استخدام الكثير من منتجات العناية بالبشرة دون التأكد من الطريقة الصحيحة لكل منتج، يمكن أن يلحق الضرر بالبشرة.





- عدم شرب كمية كافية من الماء

يعتبر الترطيب أمراً ضرورياً لصحة الجلد، حيث إن الماء مكون أساسي للبشرة والبنية الموجودة تحتها فعندما يصاب الجسم بالجفاف، يفقد الجلد توهجه الطبيعي، الذي يمكن أن يتسبب على المدى القصير في جفاف الجلد وظهور التجاعيد حول العينين.

وإذا استمر الجفاف، فربما يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان مرونة الجلد لذا يجب التأكد من شرب 6 أكواب من الماء على مدار اليوم للحفاظ على بشرة شابة ومرنة.