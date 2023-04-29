شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الصيف.. ما "حكة اللعب" وما أسبابها؟ احذر التعرق الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن حكة اللعب تحمل اسمها لأنها شائعة بين الرياضيين، إلا أن هذه الحالة يعاني منها أيضًا الأشخاص الذين يتعرقون كثيرًا أو يعانون من زيادة الوزن، ، نظرًا لقرب كيس الصفن من الفخذ والاحتكاك الناتج وقابلية التعرض للرطوبة ،وعلى الرغم من أنها تسبب مشاكل للجلد، إلا أن حكة اللعب ليست خطيرة في العادة. ويمكن العلاج بشكل طبيعى أو الحفاظ على منطقة الفخذ نظيفة وجافة واستخدام الأدوية المضادة للفطريات الموضعية على الجلد المصاب، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

علامات وأعراض حكة اللعب

تظهر الأعراض عادة ما بين 4 و 14 يومًا بعد ملامسة الجلد للفطريات وغالبًا ما تبدأ حكة اللعب بمنطقة حمراء من الجلد في تجعد الفخذ ، وعادةً لا تشمل كيس الصفن ، وغالبًا ما ينتشر إلى الفخذ العلوي على شكل نصف قمر. قد يكون الطفح الجلدي على شكل حلقة ويحده خط من البثور الصغيرة. قد يحترق أو يشعر بالحكة ، وقد يكون الجلد متقشرًا.

وتحدث حكة اللعب بسبب مجموعة من الفطريات تسمى الفطريات الجلدية. تعيش هذه الفطريات على جلدك ولا تسبب مشاكل في العادة ، ولكن إذا تعرضت للرطوبة على مدى فترة طويلة من الزمن ، فإنها تتكاثر بسرعة وتؤدي إلى الإصابة.

قد تجعلك بعض عوامل الخطر أكثر عرضة للإصابة بحكة اللعب. وتشمل:

أن تكون ذكرا

أن تكون مراهقًا أو شابًا

ارتداء ملابس داخلية ضيقة

زيادة الوزن

التعرق الشديد

ضعف الجهاز المناعي

الإصابة بمرض السكري

يتعرض الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لخطر متزايد للإصابة بحكة اللعب بسبب ثنيات الجلد التي تحبس الرطوبة.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن خطر إصابتك بحكة اللعب يزداد بطريقتين: السكر الزائد المنبعث في العرق يوفر الغذاء للفطريات ، وجهازك المناعي ليس قوياً بشكل عام ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد الشائعة.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو التهاب الكبد أو الأمراض المزمنة أو السرطان ، هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بحكة اللعب.

خيارات العلاج والأدوية لحكة اللعب

يمكن علاج حكة اللعب عادةً باستخدام كريمات أو مستحضرات أو مساحيق مضادة للفطريات تصرف دون وصفة طبية على الجلد لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

علاج حكة اللعب

تعتبر ممارسة النظافة الجيدة أفضل دفاع ضد حكة اللعب. يمكن للاستحمام المنتظم أن يقلل بشكل كبير من خطر إصابتك بهذه العدوى من شخص آخر. من المهم أيضًا أن تحافظ على بشرتك نظيفة وجافة ، خاصة المنطقة المحيطة بالفخذ.

يجب أيضًا تجنب الملابس الضيقة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحكة اللعب.

يمكن لارتداء الملابس الفضفاضة ، خاصة في الطقس الحار والرطب ، أن يمنع العرق من خلق بيئة دافئة ورطبة تزدهر فيها الفطريات.