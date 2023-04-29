رجيم الكورن فليكس لحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - أشارت الدراسات الحديثة إلى أن رقاقات الفطور تحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية. ولهذا يمكن خسارة 6 كيلوغرامات في أسبوع واحد عند اتباع الرجيم الذي يعتمد عليها. لذلك يُعتبر رجيم الكورن فليكس سببًا أساسياً لـ حرق الدهون المتراكمة في الجسم وخسارة الوزن.

اعتمدي حمية الكورن فليكس وتخلصي من الوزن الزائد بسرعة.



رجيم الكورن فليكس



إذا قررت خسارة الوزن بسرعة ومن دون اتباع حمية قاسية، يعتبر رجيم رقاقات الفطور الحل المثالي لك. ولتتبعيه بطريقة صحيحة، إليك هذا البرنامج اليومي الذي يمكنك اتباعه لمدة 6 أيام فقط.



الفطور: نصف كوب من رقاقات الفطور، كوب كبير من اللبن الزبادي منزوع الدسم.

وجبة خفيفة: حبتان من الفاكهة الطازجة مع خضار متنوعة.

الغداء: نصف كوب من رقاقات الفطور مع كوب كبير من اللبن الزبادي الخالي من السكر والدسم.

وجبة خفيفة: حبتا فاكهة مع أنواع تحبينها من الخضار، كوب من الشاي الأخضر الخالي من السكّر مع بضع نقاط من عصير الليمون.

العشاء: نصف كوب من رقاقات الفطور، كوب كبير من اللبن الزبادي الخالي من السكّر ومن الدسم، حبة تفاح أو إجاص.

نصائح مفيدة

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لتحصلي على أفضل نتيجة وتتمكني من حرق الدهون بسهولة وسرعة أثناء تطبيق رجيم رقاقات الفطور، حاولي أن تتبعي هذه النصائح بدقة:

احرصي على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على الأقل.

لا تنسي أبداً شرب كمية كافية من الماء. ومن الأفضل ألا تقل عن ليتر ونصف.

لا تتبعي هذا الرجيم الذي يهدف إلى حرق الدهون وخسارة الوزن لأكثر من 6 أيام. وتجنبيه في حالات الحمل والرضاعة أو المعاناة من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

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