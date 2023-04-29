شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 طرق للحفاظ على برودة جسمك بدون تكييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم يكن لديك مكيف للهواء، فأنت أكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة أثناء ظروف الصيف الحارة والرطبة، بشكل عام يعد تكييف الهواء أفضل عامل وقائي ضد الأمراض والوفيات المرتبطة بالحرارة، وهذا شيء يجب أخذه على محمل الجد.

لا تشكل ضربة الشمس والإجهاد الحراري خطرًا فحسب، ولكن الحرارة الشديدة يمكن أن تزيد أيضًا من فرص الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية وأمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.

إذا كنت غير قادر على الاستثمار في مكيف الهواء خلال فصل الصيف ، أو لا يمكنك الوصول إلى الأماكن الداخلية مع تكييف الهواء، مثل مراكز التبريد المجتمعية ، فمن الضروري أن تتبع هذه التوصيات لتبقى هادئًا حسب موقع "insider".

1. اشرب الكثير من الماء

يعد شرب الماء بشكل متكرر أحد أفضل الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المرتبطة بالحرارة، هذا لأنه عندما تكون رطبًا جيدًا، يكون جسمك قادرًا على التعرق، وعندما تتعرق يتبخر من بشرتك، مما يؤدي إلى تبريدك.

ولكن عندما تعاني من الجفاف، لا يمكنك التعرق بشكل فعال مما يجعلك أقل قدرة على التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، عادة ما يصاب جسمك بالجفاف قبل أن تلاحظ العلامات، لذلك من المهم ألا تنتظر حتى تشعر بالعطش للشرب.

2. استخدم مناشف باردة

يمكن أن يساعد وضع قطعة قماش مبللة وباردة مباشرة على بشرتك في خفض درجة حرارتك، حسب موقع بوضعه على نقاط النبض - مثل مؤخرة رقبتك أو تحت الإبطين أو معصميك أو على الفخذ.

في هذه المناطق، تكون الأوعية الدموية قريبة من سطح جلدك ، مما يعني أن البرودة ستخرج المزيد من الحرارة من جسمك وتخفض درجة حرارتك بسرعة أكبر.

3. تناول الأطعمة الباردة

فيما يلي بعض من أفضل الأطعمة والمشروبات لتهدئة نفسك:

السلطة: تحتوي الخضراوات على الكثير من الماء، والتي يمكن أن تساعد في ترطيب جسمك والحفاظ على برودة جسمك. الخس، على سبيل المثال، يحتوي على 95٪ ماء والخيار 96٪ ماء.

البطيخ: لا يعد البطيخ عنصرًا أساسيًا في الصيف للنزهات وحفلات الشواء فحسب ، بل إنه يمثل أيضًا 90٪ من الماء، حيث يحتوي على فيتامينات C و A ومضاد الأكسدة الليكوبين ، مما يساعد في حمايتك من أشعة الشمس أيضًا" . "هذه هي الوجبة الخفيفة المثالية للتهدئة وتجديد الإلكتروليتات المفقودة أثناء التعرق في الشمس."

4. ارتداء ملابس أقل

يمكن أن تحبس طبقات الملابس الحرارة والعرق، لذلك، عند ارتداء الملابس للتدفئة، ارتد أقل عدد ممكن من الطبقات وكن حذرًا بشأن المواد التي تختارها - فبعض الأقمشة أفضل من غيرها.

استخدم المواد الطبيعية مثل القطن والكتان ، والتي تمتص العرق بشكل أفضل وتشجع تدفق الهواء إلى الجلد، على وجه التحديد ، وجد باحثون من جامعة أوريغون أن ارتداء قماش مصنوع من 95٪ قطن هو الخيار الأفضل في الطقس الحار، ستشعر هذه المواد بالبرودة على بشرتك في الحرارة ، لأنها تنقل حرارة أقل من المواد الأخرى.

إذا كنت تمارس الرياضة في الحرارة ، فستحتاج إلى ارتداء مواد ماصة للرطوبة ، مثل البوليستر أو النايلون ، وفقًا لدراسة صغيرة عام 2014 . تحميك هذه المواد من أشعة الشمس بينما تشجع أيضًا على تبخر العرق للحفاظ على برودة جسمك.

5. استخدم المراوح بشكل صحيح

لا يمكن للمراوح خفض درجة حرارة الغرفة بأكملها، ومع ذلك ، يمكن أن تخلق المراوح تأثيرًا باردًا للرياح ، لذلك تشعر بالبرودة.

تعتبر مراوح السقف الأكثر فاعلية، لأنها تقوم بتوزيع الهواء في جميع أنحاء الغرفة، أما إذا كان لديك مروحة أفقية ، فحاول وضع زجاجات مياه مجمدة أو وعاء من الثلج أمام الهواء المنبعث، فيمكن أن يوفر نسيمًا باردًا عندما تكون في أمس الحاجة إليه.

6. الابتعاد عن ضوء الشمس

حوالي 76٪ من ضوء الشمس الذي يسقط على النوافذ المزدوجة الزجاج يتحول إلى حرارة ويرفع درجة الحرارة في منزلك، لحسن الحظ ، هناك العديد من الطرق لتقليل كمية الحرارة التي تدخل منزلك من ضوء الشمس، عن طريق غلق الستائر التي تتلقى ضوء الشمس المباشر، واستخدم الستائر أو المظلات التي تحجب النوافذ من حرارة الشمس والوهج.