شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد صحية مذهلة من الجوافة.. ستعزز مناعتك وتريح أعصابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجوافة فاكهة موسمية لها الكثير من الفوائد على الجسم، على الرغم من وجود مئات البذور الصغيرة بها، إلا أن هذه الفاكهة يتمتع بها الفرد والجميع لمذاقها الفريد، ألقِ نظرة على بعض الفوائد المذهلة لهذه الفاكهة الرائعة.

وفقا لموقع "healthsite"، تُعزى خاصية تعزيز المناعة في الجوافة إلى المخزون الغني بفيتامين سي الذي توفره، فيتامين سي هو مضاد طبيعي للهستامين يساعد في السيطرة على حساسية الجهاز التنفسي عن طريق خفض مستويات الجزيئات التي تسمى الهيستامين التي يتم إطلاقها أثناء عملية الالتهاب.

جيد للدماغ

يمكن العثور على جميع الفيتامينات اللازمة للحفاظ على صحة الدماغ في الجوافة، يحتوي على فيتامين ب 3 وفيتامين ب 6 الذي يحسن الدورة الدموية في الدماغ ويريح الأعصاب.

يعزز مستويات الهرمونات الخاصة بك

تحتوي الجوافة على النحاس، وهو معدن مهم لازم لإنتاج وامتصاص الهرمونات، يساعد الغدة الدرقية على العمل على النحو الأمثل.

يبقيك بعيدًا عن السرطان

تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، مما يمنع الضرر المباشر الذي يلحق بالخلايا، بدون التأثير المضاد للأكسدة، فإن الأضرار التي تلحق بالخلايا بسبب الجذور الحرة المحيطة جيدة بما يكفي للحث على السرطان.

جيد لمرضى السكري

هناك جانبان مهمان للغاية يجعلان الجوافة فاكهة مثالية لمرضى السكر، أولاً ، إنه غني بالألياف وثانيًا، يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدًا، كلتا الخواص مطلوبة لتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

يجعل بشرتك صحية

تعمل مضادات الأكسدة في الجوافة على حماية الجلد من ظهور التجاعيد، مما يجعلك تبدو أصغر سنًا، الشيخوخة أمر مؤكد في حياة الجميع، وتناول الجوافة كل يوم يمكن على الأقل إطالة العملية.

يعالج الإمساك

يحدث الإمساك بشكل رئيسي بسبب نقص الألياف في النظام الغذائي، تكتسح الألياف القولون وتسمح بحركة الأمعاء السهلة، والجوافة هي إحدى الثمار التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

جيد للعيون

قد لا تكون الجوافة محملة بفيتامين أ مثل الجزر ولكنها لا تزال مصدرًا مهمًا للمغذيات، يمكن أن يساعدك على الأقل في تلبية المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ والحفاظ على عينيك في حالة جيدة.

يساعد على نمو الجنين

الجوافة غنية بحمض الفوليك أو فيتامين ب 9 ، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الجهاز العصبي لدى الطفل، وبالتالي ، يمكن للنساء الحوامل الحصول عليها للمساعدة في حماية أطفالهن حديثي الولادة من الاضطرابات العصبية.

تريح الأعصاب

تحتوي الجوافة على مخزون غني من المغنيسيوم ، وهو عنصر غذائي مهم للحث على استرخاء الأعصاب والعضلات، هذه الخاصية تجعلها جيدة للغاية لمكافحة الإجهاد.