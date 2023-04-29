شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أنواع من الأعشاب لتسكين أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كجزء من نظام غذائي مضاد للالتهابات، فإن تناول بعض الأعشاب والتوابل على مدار اليوم يمكن أن يكون له تأثير إضافي في تقليل الالتهاب والأعراض الأخرى، وعلى الأقل، فإن إضافتها إلى وصفاتك ستضفي الحيوية على وجباتك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض الأعشاب الطبية أن تساعدك على التحكم في الأعراض المزعجة أو حتى تقليلها وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

فيما يلي 15 نوعًا من الأعشاب والتوابل تستحق الدراسة إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

1 - الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل في الطب والمطبخ الآسيوي منذ قرون، ويتميز بخصائصه المضادة للالتهابات ، بما في ذلك القدرة على قمع الجزيئات الالتهابية التي تسمى الليكوترين، وعلى تصنيع البروستاجلاندين ، وهي مواد شبيهة بالهرمونات تسبب الألم والالتهابات ، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Arthritis.

وفي دراسة نُشرت في مايو 2019 في مجلة جين ، تناول 70 مريضًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي 1500 ملليجرام (مجم) من مسحوق الزنجبيل أو دواء وهمي لمدة 12 أسبوعًا. تشير نتائج هذا البحث إلى أن الزنجبيل قد يحسن أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي من خلال التأثير على التعبير عن جينات معينة.





2 - الزعتريعتبر الزعتر من الأعشاب العطرية التي تتمتع بقدرات عالية في مضادات الأكسدة ، وله تاريخ غني كنكهة طعام. وقد وجد أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكن أن تكون علاجية لالتهاب المفاصل الروماتويدي





3 - الكُركُممن التوابل الذهبية التي استخدمت منذ فترة طويلة لإضفاء اللون والنكهة على الأطعمة ، كما تم استخدام الكركم في الطب الهندي القديم والطب الصيني لمجموعة متنوعة من الحالات ، بما في ذلك التهاب المفاصل والاضطرابات العضلية الهيكلية. إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات ، فإن الكركم والكركمين (المكون النشط الذي يعطي الكركم لونه الأصفر) لهما أيضًا تأثيرات مسكنة





4 - الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر، الذي يُستهلك في آسيا منذ آلاف السنين، على مادة البوليفينول، وهي مواد غنية بمضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، وحماية المفاصل، وإحداث تغييرات في الاستجابات المناعية التي من شأنها أن تخفف من حدة التهاب المفاصل.





5 - القرفةالقرفة من التوابل اللذيذة، ولها خصائص قوية مضادة للأكسدة تساعد على منع تلف الخلايا من الجذور الحرة. لكن هذا فقط جزء مما وراء الهالة الصحية للقرفة: فهي تساعد أيضًا في تقليل نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول، ويبدو أنها تحمي الوظيفة الإدراكية مع تقدم الناس في السن.

علاوة على ذلك، وجدت دراسة نُشرت في مايو 2018 في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية أنه عندما تناولت النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي أربع كبسولات من 500 ملجم من مسحوق القرفة يوميًا لمدة ثمانية أسابيع ، فقد تعرضن لانخفاض كبير في مستويات C- في الدم. البروتين التفاعلي (علامة على الالتهاب) ، بالإضافة إلى انخفاض نشاط المرض، بما في ذلك المفاصل الرقيقة والمتورمة.

6 - الثوميمكن للثوم الطازج المقطّع أو المفروم أو المفروم إضفاء الحيوية على أي طبق وقد يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل الروماتويدي . مثل الكراث والبصل ، يحتوي الثوم على ثنائي كبريتيد الديليل ، وهو مركب مضاد للالتهابات يقلل من تأثيرات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات. وجد بحث تجريبي نُشر في مجلة علم الأمراض البيئية، وعلم السموم، وعلم الأورام أن تناول الثوم له نشاط مضاد لالتهاب المفاصل

يمكن إضافة الثوم إلى العديد من الأطعمة، بما في ذلك أطباق المعكرونة والدجاج المشوي أو الخضار والبطاطا المقلية والسندويشات القابلة للدهن.

7 - الفلفل الأسودإنه عنصر أساسي في معظم طاولات الطعام ويستخدم على نطاق واسع لإضافة نكهة إلى الأطباق اليومية. لكن هل تعلم أن الفلفل الأسود ، بما في ذلك البيبيرين ، المركب الفعال الذي يحتوي عليه ، وله تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات وتأثيرات واقية من الجهاز الهضمي.