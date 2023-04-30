شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات ديتوكس اشربها على معدة فارغة هتساعدك على إنقاص الوزن فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان الوزن في الصيف أمرًا صعبًا للغاية لأنك لا ترغب في ممارسة التمارين في هذه الحرارة، وتشعر بالفعل بالتعب والإرهاق في معظم الأوقات، ولا يحدث قريبًا تخصيص وقت لبذل جهد إضافي، لكن لا تقلق، لدينا الشيء المناسب لك.

يجب أن تكون قد سمعت أن شرب الماء الدافئ في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، ماذا لو أضفنا بعض العناصر الغذائية الصحية إلى الماء والتي تعزز رحلة إنقاص الوزن وتحسن التمثيل الغذائي.

سنقوم اليوم بفحص بعض المشروبات التي يمكن تناولها في الصيف للمساعدة في إنقاص الوزن ومنح جسمك التخلص من السموم، قد لا تحظى هذه المشروبات بشعبية كبيرة ولكن مكوناتها بالتأكيد وذلك وفقا لموقع " healthsite"

مشروبات التخلص من السموم للمساعدة في إنقاص الوزن في الصيف

جرب مشروبات الديتوكس التالية للتخلص من السموم التالية في الصباح على معدة فارغة لتعزيز صحتك.

1. ماء الكزبرة

غالبًا ما تستخدم مياه الكزبرة لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي والمشاكل المتعلقة به، يوفر مصدرًا جيدًا للألياف أيضًا، هذا المشروب مليء بالعديد من المعادن والفيتامينات والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك. يمكن أن يساعد غلي الماء في إنقاص الوزن ، كما أن تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة يمكن أن يحرق سعرات حرارية أكثر من أي وقت مضى، يُغلى الماء على النار ، ويُشعل النار ويُترك ليبرد طوال الليل، تناوله في الصباح كأول مشروبك ، سيساعد على التخلص من جميع المكونات غير الصحية أو الضارة من جسمك.

2. ماء الكمون والليمون

ماء الليمون كما نعلم جميعًا مفيد في إنقاص الوزن ويتم استهلاكه على نطاق واسع. يمكن أن يساعد تناول هذا المشروب في الصباح على معدة فارغة في حرق السعرات الحرارية السريعة وزيادة التمثيل الغذائي. يساعد الكمون على تحسين عملية الهضم، وبالتالي فإن إضافته إلى مشروبك يمكن أن يكون صحيًا للغاية، قم بتصفية البذور وشرب الماء الفاتر مع الجير الذي يمكن أن يزيل السموم من المشروبات ويشربها أول شيء في الصباح.

3. ماء القرفة بالعسل

يضع العسل والقرفة رابطًا قويًا معًا ، ومن المعروف أن كلاهما يساعد في إنقاص الوزن لدى الناس، ماء القرفة مع القليل من العسل يمكن أن يثري عملية الهضم ويمكن أن يوفر لك المعادن والفيتامينات الأساسية التي تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، هذا مشروب واحد للتخلص من السموم يمكنك تناوله في وقت متأخر من الليل ، ولكن معدة فارغة، يحتوي ماء القرفة مع العسل على عدد من الخصائص مثل -

خصائص مضادات الميكروبات

العناصر المضادة للطفيليات

الدهون الحشوية

يقلل الشهية

4. مياه الحلبة

تحتوي الحلبة على عدد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في عوامل مختلفة قد تكون مفيدة لفقدان الوزن، يمكنك إضافة الماء الدافئ أو المغلي فيه، وهنا مكونات مختلفة موجودة في مشروب التخلص من السموم:

فيتامين ب 6

البروتينات

الألياف الغذائية

الحديد

المغنيسيوم

المنجنيز

نحاس

مضادات الأكسدة

خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي مياه الحلبة على عدد من الفوائد على صحتك بخلاف فقدان الوزن أيضًا، يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن تمنع الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، تحتاج فقط إلى نقع بعض بذور الحلبة طوال الليل وشربها في الصباح الباكر على معدة فارغة، فقط استنزف البذور وستحصل على مشروبات التخلص من السموم.