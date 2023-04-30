طرق تفتيت دهون البطن بعد الولادة القيصرية 

بيروت - نادين محمد - التخلص من دهون البطن بعد الولادة القيصرية يتطلب كثير من الجهد مثل الرياضة الخفيفة ونظام غذائي صحي، بالإضافة إلى طرق أخرى تساعدك على فقدان الدهون.

كيف يتم تفتيت دهون البطن بعد العملية القيصرية؟

1. ابدأي بتمرين خفيف

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ابدأي بتمارين خفيفة مثل المشي، بمجرد أن يسمح لك طبيبكِ بعد العملية القيصرية. أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن النشاط البدني المعتدل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدهون في الجسم ، بما في ذلك دهون البطن. يساعد المشي لمدة 30 دقيقة فقط يوميًا في تقليل دهون البطن ، فضلاً عن فوائد صحية أخرى مثل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل التوتر.

2. تدريبات القوة

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تساعد إضافة تمارين القوة إلى روتين التمرين في بناء كتلة العضلات ، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن . أظهرت الدراسات أن تمارين القوة يمكن أن تعزز التمثيل الغذائي وتساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم. بعض الأمثلة على تمارين القوة التي يمكن إجراؤها بعد العملية القيصرية تشمل القرفصاء (سكواتس) والدفع والرفع.

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3. اتباع نظام غذائي صحي

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النظام الغذائي الصحي أمر بالغ الأهمية لتقليل دهون البطن بعد العملية القيصرية. أظهرت دراسة في مجلة New England Journal of Medicine أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة غير المصنعة يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل الدهون في البطن. تناولي الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي. تجنبي الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة.

4. الرضاعة الطبيعية

لقد ثبت أن الرضاعة الطبيعية تساعد في تقليل دهون البطن بعد الحمل. لقد وجدت الدراسات أن الرضاعة الطبيعية تساعد في تقليل الدهون الكلية في الجسم ، خاصة دهون البطن. للرضاعة الطبيعية أيضًا العديد من الفوائد الصحية الأخرى لك ولطفلك.

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5. النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر بالغ الأهمية لتقليل دهون البطن بعد العملية القيصرية. تقول المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة دهون البطن. يوصى بالنوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة وحاول وضع جدول نوم منتظم.

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المصدر: The health