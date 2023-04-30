أقوى خلطات الزنجبيل لإزالة الكرش بسرعة

بيروت - نادين محمد - عادة ما تتراكم الدهون في منطقة البطن لدى المرأة، نتيجة عوامل عدة، من أبرزها النظام الغذائي الغني بالدهون، الحمل المتكرر، عدم ممارسة الرياضة وغيرها... مما يجعلها تعاني مما يُسمى بالكرش. لذلك، سنقدم لك في ما يلي، أقوى خلطات الزنجبيل، المكون الطبيعي الذي يمتلك قدرة كبير على تذويب الدهون والشحوم، لإزالة الكرش خلال أيام معدودة.

خلطة االزنجبيل وقشر الرمان

المكونات

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من قشر الرمان.

نصف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع.

ثلاثة أكواب من الماء.

طريقة التحضير والاستهلاك

إغلي في وعاء على النار المكونات كافة، من ثم ضعي النقيع جانباً وحين يبرد صفيه واشربي منه ثلاثة أكواب يومياً من دون إضافة أي كمية من السكر إليه.

خلطة الزنجبيل والنعناع

المكونات

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

قبضة يد من أوراق النعناع الطازج.

حبة من الليمون الحامض مقطعة الى شرائح دائرية.

حبة من الخيار مقطعة الى شرائح دائرية.

ليتر من الماء.

كيفية التحضير والاستهلاك

في زجاجة نظيفة محكمة الإغلاق، ضعي جميع المكونات مع بعضها البعض وضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل. من ثم، صفي المزيج واشربي منه كوباً على الريق كل صباح.

خلطة الزنجبيل والقرفة

المكونات

بضع شرائح من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من النعناع اليابس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستهلاك

في إناء على النار، ضعي الماء واتركيه الى أن يغلي. من ثم، أضيفي إليه تدريجياً كلاً من الزنجبيل والقرفة والنعناع والكمون والشاي الأخضر. حركي المكونات جيداً واتركيها تغلي لمدة ثلاث دقائق. بعدها، انزعي المزيج عن النار، صفيه، واشربيه بعد وجبة العشاء بمدة نصف ساعة.

خلطة الزنجبيل والليمون الحامض

المكونات

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الليمون الحامض.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير والاستهلاك

في وعاء على النار، إغلي الماء اولاً، من ثم أضيفي إليه الزنجبيل وعصير الليمون. بعدها، اتركي المزيج يغلي لمدة خمس دقائق، من ثم انزعيه عن النار، صفيه وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. واظبي على تناول كوب من هذه الخلطة مرة يومياً في المساء.

خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون

المكونات

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الثوم المبروش.

طريقة تحضيره والاستهلاكه

في الخلاط الكهربائي، اخلطي جيداً كلاً من عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم المبروش والزنجبيل المطحون، الى أن تحصلي على خلطة متجانسة. واظبي على تناول القليل من هذه الخلطة لمدة ثلاثة أيام متتالية قبل الخلود الى النوم.

خلطة الزنجبيل والكمون

المكونات

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

القليل من عصير الليمون الحامض.

كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستهلاك

قومي بإضافة الزنجبيل والكمون والقرفة الى كوب الماء، وضعي الخليط في إناء على النار واتركيه حتى يغلي لمدة عشر دقائق. من ثم، ارفعي الخليط عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد. بعدها أضيفي إليه عصير الليمون.

تناولي كوباً من هذه الخلطة ثلاث مرات يومياً، صباحاً وظهراً ومساء، وذلك بعد كل وجبة غذائية.

خلطة الزنجبيل والشمر

المكونات

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

ملعقة كبيرة من الشمر.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقتان صغيرتان من البقدونس.

عصير حبتين من الليمون الحامض.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ليتر من الماء.

طريقة التحضير والاستهلاك

أولا، اغلي ليتر الماء في إناء على النار، وأضيفي إليه كلاً من الكمون والشمر والبقدونس والزنجبيل المبشور وعصير الليمون الحامض والقرفة. بعدها، غطي الإناء واتركيه يغلي على نار هادئة الى أن يتخمر جيداً. من ثم، ارفعي الإناء عن النار، وحين يبرد المزيج صفّيه وضعيه في زجاجة محكمة الإغلاق.

واظبي على تناول كوب كبير من هذه الخلطة يومياً في المساء، وذلك لمدة أسبوع.

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