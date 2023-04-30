شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الجيوب الأنفية.. نصائح مهمة مع تقلبات الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الجو يعانى مرضى الجيوب الأنفية من مشاكل عديدة ومنها الصداع وألم الوجه وسيلان الأنف واحتقانه، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth تحدث عدوى الجيوب الأنفية عندما يتراكم السائل في الجيوب ما يسمح للجراثيم بالنمو.

وتشمل الأعراض الشائعة لعدوى الجيوب الأنفية ما يلي:

-التنقيط الأنفي الخلفي

-إفرازات أنفية مشوهة (مخضرة)

-احتقان أو احتقان بالأنف

-رقة الوجه (خاصة تحت العينين أو عند جسر الأنف)

-صداع في مقدمة الرأس

-ألم في الأسنان

-السعال

-حمى

-تعب

-رائحة الفم الكريهة

يمكن أن تحدث عدوى الجيوب الأنفية بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسات أو فطريات وترتبط الحساسية والربو أيضًا بعدوى الجيوب الأنفية.

وهناك بعد النصائح المهمة لمرضى الجيوب الأنفية وهى: 1. اغسل يديك

الفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا لعدوى الجيوب الأنفية ويمكن أن يساعدك غسل يديك جيدًا وبانتظام على تجنب الفيروسات، وكذلك تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بنزلة برد أو عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، اهدف إلى غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل .

ويمكنك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول والذي يحتوي على 60% على الأقل من الكحول.

2. الابتعاد عن دخان السجائر والأبخرة الأخرى

للحفاظ على الجيوب الأنفية خالية من العدوى، لا تدخن وتجنب التدخين السلبي يمكن أن يؤدي دخان التبغ والملوثات الموجودة في الهواء الملوث إلى تهيج الرئتين والممرات الأنفية والتهابها، وزيادة خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن.

3. حافظ على رطوبة الجيوب الأنفية

إذا كان الهواء في منزلك جافًا، فإن إضافة المزيد من الرطوبة إلى الهواء باستخدام المرطب قد يساعد في منع التهاب الجيوب الأنفية ، ولكن تأكد من تنظيف جهاز الترطيب جيدًا وبشكل منتظم لإبقائه خاليًا من العفن، يمكنك أيضًا إعادة ملء الخزان بالمياه المعبأة المكتوب عليها "مقطر" أو "منقى"، والتي تحتوي على محتوى معدني أقل من معظم مياه الصنبور، لذلك فمن غير المرجح أن تعزز نمو البكتيريا والعفن.

4. احصل على اللقاحات الموصى بها

يمكن أن تساعدك مواكبة اللقاحات الموصى بها، مثل لقاح الإنفلونزا ولقاح المكورات الرئوية ولقاح كورونا والمعززات، على البقاء بصحة جيدة وتجنب التهابات الجيوب الأنفية، وذلك وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض .

5. تجنب مسببات الحساسية الشائعة

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والربو هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية، تسبب كل من الحساسية والربو تراكم الالتهاب والمخاط في الجيوب الأنفية والرئتين نتيجة لذلك، تكون أكثر عرضة لصعوبة إزالة الفيروسات والبكتيريا من رئتيك وتمرض كثيرًا.

7. اشرب السوائل لصحة الجيوب الأنفية

لتقليل فرصتك في الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية أو لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية المبكرة ، من المهم تصريف الممرات الأنفية وإبقائها نظيفة ، تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في شرب الكثير من الماء على مدار اليوم ، لأن الترطيب المناسب يساعد في إبقاء المخاط رقيقًا وسائلاً.