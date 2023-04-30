شكرا لقرائتكم خبر عن المكسرات والسبانخ تذكرتك لتحسين الدماغ وتقليل ظهور الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يقلل من شيخوخة الدماغ لمدة عام واحد لدى البالغين الأصحاء فوق سن 55، والحفاظ على الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر أو إطالة ظهور الخرف في وقت لاحق من الحياة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

وقالت الدراسة، التي أجريت على 6 آلاف من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 73 عامًا، خمسة استبيانات لسحب الطعام على مدار 16 شهرًا لتقييم كمية المغنيسيوم التي يتناولونها،وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا 550 ملليجرام من المغنيسيوم كل يوم كان لديهم دماغ أصغر بسنة واحدة بعمر 55 عامًا من أولئك الذين تناولوا 350 ملليجرامًا فقط من المغنيسيوم يوميًا.

بناءً على نتائج الدراسة ، يقدر الباحثون أن زيادة تناول المغنيسيوم بنسبة 41 ٪ يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في صحة الدماغ، والحفاظ على الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر أو إطالة ظهور الخرف في وقت لاحق من الحياة.

قالت لورين مانكر، خبيرة التغذية، إن المغنيسيوم يلعب دورًا في انتقال الأعصاب ويحفز أيضًا مستويات GABA في الدماغ كأحد الطرق التي يلعب بها دورًا في وظائف المخ، موضحة أن أحد العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار هو أن تناول المغنيسيوم الذي تم تقييمه كان يعتمد على المدخول الغذائي وليس المغنيسيوم من المكملات.

وأضافت ، أن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم غنية أيضًا بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير تآزري ، وتعمل معًا لحماية الدماغ، مثل بذور قرع العسل والمكسرات وبذور الشيا والسبانخ المسلوق والسلق السويسري وحليب الصويا والكاجو المحمص وحبوب القمح المبشورة وزبدة الفول السوداني كلها مصادر جيدة للمغنيسيوم .

اللوتين هو كاروتينويد غني بمضادات الأكسدة يوجد في الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والذرة والبيض والأفوكادو وقد يقدم فوائد معرفية عبر دورة الحياة

يختلف البدل الغذائي الموصى به (RDA) للمغنيسيوم حسب العمر والجنس ، حيث يحتاج الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا إلى 400 ملليجرام على الأقل يوميًا و 420 ملليجرام يوميًا بعد سن 31، وفي الوقت نفسه ، تحتاج الإناث في سن 19-30 عامًا إلى 310 ملليجرام على الأقل من المغنيسيوم يوميًا ، قفزًا إلى 320 ملليجرام يوميًا بعد سن 31.

لا يمثل تناول الكثير من المغنيسيوم من الطعام مشكلة لدى البالغين الأصحاء ، حيث يمكن للكلى بسهولة إخراج أي كميات زائدة، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن المكملات الغذائية، الإفراط في تناول المغنيسيوم التكميلي ، خاصة إذا تم تناوله في أشكال معينة ، قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية ، بما في ذلك الإسهال والاضطراب المعدي المعوي وفقا لخبيرة التغذية.