شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستطيع مرضى السكري تناول الحلويات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فهل هذا يعني أن تناول الحلوى أمر محظور تمامًا؟ حيث تميل الحلويات إلى صنعها بكمية أعلى من السكر ، ولأن التحكم في مستويات السكر في الدم أمر حيوي بالنسبة لشخص مصاب بمرض السكري ، يبدو أن هذه الأنواع من الأطعمة السكرية تعتبر أمرًا مهمًا في خطة وجبات السكري .

وحسب ما ذكره موقعprevention فأن هذا ليس صحيحًا فمجرد احتواء الحلويات على السكر لا يعني أن الشخص المصاب بالسكري يجب أن يتجنبها تمامًا الأمر كله يتعلق بالحصول على التوازن الصحيح من العناصر الغذائية لاستقرار مستويات السكر في الدم وممارسة الاعتدال.

مرض السكري هو حالة منتشرة جدا ومع اكتشاف الكثير من الناس كيفية إدارة مستويات السكر في الدم بشكل صحيح من أجل صحة أفضل ، من المهم أن تتعلم كيفية تناول الطعام للحفاظ على انخفاض هذه النتوءات مع الاستمرار في الاستمتاع بحلوى لذيذة.

كيف يمكن للحلويات أن تؤثر على مستويات السكر في الدم؟

نظرًا لأن الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات البسيطة ، فإنها ستؤدي إلى زيادة سكر الدم بشكل أسرع وأعلى من الأطعمة الأخرى هذا هو السبب على الأرجح في أن مرضى السكري قد يكون لديهم انطباع بأنهم لا يستطيعون الاستمتاع بالأطعمة الحلوة.

ومع ذلك ، فإن المكونات في الحلوى مهمة من حيث استجابة نسبة السكر في الدم. الحلوى التي تحتوي على الفاكهة - التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف - سيكون لها رقم مؤشر نسبة السكر في الدم أقل بسبب كيف يمكن للألياف أن تبطئ عملية الهضم وتقلل من ارتفاع السكر في الدم الشيء نفسه ينطبق على البروتين والدهون.

يمكنك الاستمتاع بالحلوى إذا كنت مصابًا بمرض السكري الأمر كله يتعلق بالنظر في احتياجاتك الفردية انتبه إلى كيف تجعلك بعض الحلويات تشعر وتؤثر على نسبة السكر في الدم ، لأن كل شخص مختلف.