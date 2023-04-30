شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العقلية.. أسوأ 5 أطعمة يمكن أن تسبب الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك شيئان مهمان جدًا عن الاكتئاب ومحفزاته أو علاجه يجب أن نعرفهما، بينما يمكن لبعض أنواع الطعام أن تساعد في علاج الاكتئاب.

وفقًا لموقع "thehealthsite"، يمكن لبعض أنواع الطعام الأخرى أيضًا أن تحفزه، نوع الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحتنا العقلية هو الأطعمة السريعة غير الصحية.

الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

غالبًا ما تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكر والملح، ما قد يؤثر سلبًا على مزاجك ويزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

يمكن أن تؤثر الكربوهيدرات المكررة على مستويات السكر في الدم

يمكن أن تتسبب الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض في ارتفاع مستويات السكر في الدم ثم الانهيار، ما قد يؤدي إلى تقلبات المزاج والشعور بالإرهاق والتهيج.

المحليات الصناعية يمكن أن تؤثر على الناقلات العصبية

المحليات الصناعية لها تأثير سلبي على الناقلات العصبية في دماغنا، يمكن أن يعطل نشاطه ووظيفته وبالتالي يؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

يمكن أن تسبب الوجبات السريعة المقلية الالتهابات

التهاب في الجسم مرتبط بالاكتئاب، يمكن أن يسبب تناول الأطعمة المقلية الزائدة التهابات وهذه هي الطريقة التي يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب.

الكحول يقلل إنتاج السيروتونين

يدرك الجميع حقيقة أن استهلاك الكحول يمكن أن يعزز مزاجنا بشكل مؤقت فقط، يعتمد الكثير منا على هذه السعادة المؤقتة، لكن قد لا يعرف الكثير منا أنه يمكن أيضًا منع إنتاج هرمون السيروتونين الضروري لتعزيز الحالة المزاجية ومساعدتنا في الحصول على نوم جيد.