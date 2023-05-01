شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب بالتعرق المفرط.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب فرط التعرق في تعرق جسمك أكثر مما يحتاج إليه، وأحيانًا بدون سبب واضح يمكن أن يكون التعرق مزعجًا ومحرجًا، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic في حالة فرط التعرق، تفرط الغدد العرقية في الجسم، ويتسبب هذا النشاط المفرط في التعرق كثيرًا، في أوقات وأماكن لا يفعلها الآخرون.

في بعض الأحيان، تؤدي حالة طبية (مثل القلق) إلى التعرق المفرط و بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بفرط التعرق، يمكن أن تكون إدارة الأعراض تحديًا دائمًا.

التعرق هو الطريقة التي يبرد بها جسمك نفسه عندما يصبح الجو حارًا جدًا (عند ممارسة الرياضة أو المرض أو التوتر حقًا) تخبر الأعصاب غددك العرقية بالبدء في العمل في حالة فرط التعرق، تعمل بعض الغدد العرقية وقتًا إضافيًا دون سبب واضح، مما ينتج عنه عرق لا تحتاجه.

ينتج فرط التعرق البؤري عادةً عن:

-روائح وأطعمة معينة، بما في ذلك حامض الستريك والقهوة والشوكولاتة وزبدة الفول السوداني والتوابل.

-التوتر العاطفي، وخاصة القلق .

-حرارة.

-إصابة الحبل الشوكي .

-يمكن أن ينتج فرط التعرق العام أو الثانوي عن:

-الحرارة والرطوبة وممارسة الرياضة.

-الالتهابات مثل السل .

-الأورام الخبيثة ، مثل مرض هودجكين (سرطان الجهاز الليمفاوي).

سن اليأس .

أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي، بما في ذلك فرط نشاط الغدة الدرقية والسكري ونقص السكر في الدم ( انخفاض نسبة السكر في الدم) وورم القواتم (ورم حميد في الغدد الكظرية) والنقرس وأمراض الغدة النخامية.

-ضغوط نفسية شديدة .

في حالة فرط التعرق الثانوي ، تتسبب حالة طبية أو دواء في التعرق أكثر من المعتاد لم يكشف الخبراء الطبيون عن أسباب إفراز الجسم للعرق الزائد في حالة فرط التعرق البؤري.

يمكن أن تتراوح أعراض فرط التعرق على نطاق واسع في شدتها وتأثيرها على حياتك قد تنحسر الأعراض البسيطة وتتدفق على مدى فترة طويلة أو قد يكون التعرق المفرط تحديًا يوميًا ، ومصدرًا دائمًا للإحباط وانعدام الأمن.

-الحكة والالتهابات عندما يؤدي العرق إلى تهيج المنطقة المصابة.

-رائحة الجسم، عندما تختلط البكتيريا الموجودة على الجلد بجزيئات العرق.

-بقايا من خليط العرق والبكتيريا والمواد الكيميائية (مزيلات العرق) ، مما يترك آثارًا ملحوظة على الملابس.

-تغيرات الجلد، مثل الشحوب أو أي تغير آخر في اللون أو تشققات أو تجاعيد.

قد تقدم أعراضك أدلة على نوع فرط التعرق الذي تعاني منه عادة ما يؤثر التعرق المفرط الناتج عن فرط التعرق البؤري على جانبي الجسم (كلا اليدين أو القدمين) لا يسبب فرط التعرق البؤري تعرقًا ليليًا ولا يزول دون علاج قد يتعرق الأشخاص المصابون بفرط التعرق المعمم أثناء النوم.

لا يوجد علاج لفرط التعرق تركز العلاجات على تقليل الأعراض وتحسين نوعية حياتك.

تعتمد الطريقة التي يعالج بها مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فرط التعرق الثانوي على المشكلة الأساسية عندما تتمكن من تحديد سبب التعرق المفرط وعلاجه ، يتوقف التعرق المفرط عادةً.