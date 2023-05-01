بيروت - نادين محمد - كثيرة هي علامات النوبة القلبية وأعراضها لدى النساء والرجال أبرزها ألم الصدر أو عدم الراحة بجانب ضيق في التنفس؛ ألم أو إزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراع أو الكتف؛ والشعور بالغثيان أو الدوخة أو التعب بشكل غير عادي.

علامات النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية ، التي تسمى أيضًا احتشاء عضلة القلب ، عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم فكلما مر الوقت دون علاج لاستعادة تدفق الدم ، زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب.

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يعد مرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية. يعد السبب الأقل شيوعًا هو التشنج الشديد أو الانقباض المفاجئ للشريان التاجي الذي يمكن أن يوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

ما هي علامات النوبة القلبية ؟

تعد الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية هي:

ألم أو انزعاج في الصدر. تنطوي معظم النوبات القلبية على شعور بعدم الراحة في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود مرة أخرى.

يمكن أن يكون الانزعاج مثل الضغط غير المريح أو الانضغاط أو الامتلاء أو الألم.

الشعور بالضعف أو الدوخة أو الإغماء. قد تصابين أيضًا بعرق بارد.

ألم أو إزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر.

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ألم أو إزعاج في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما.

ضيق في التنفس.

غالبًا ما تأتي مصحوبًا بعدم الراحة في الصدر ، ولكن يمكن أن يحدث ضيق في التنفس أيضًا قبل الشعور بعدم الراحة في الصدر.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية التعب غير المعتاد أو غير المبرر والغثيان أو القيء. تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض الأخرى.

ما هي عوامل الخطر للنوبة القلبية؟

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يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية ونمط حياتك وعمرك وتاريخ عائلتك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية. هذه تسمى عوامل الخطر. يعاني حوالي نصف الأمريكيين من عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الثلاثة الرئيسية لأمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، والتدخين. 2

لا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر ، مثل عمرك أو تاريخ عائلتك. ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها.

ما الذي يمكنني فعله للتعافي بعد النوبة القلبية؟

إذا أصبت بنوبة قلبية ، فقد يتضرر قلبك و قد يؤثر ذلك على إيقاع قلبك وقدرته على ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم. قد تكون أيضًا معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى أو حالات مثل السكتة الدماغية واضطرابات الكلى وأمراض الشرايين الطرفية (PAD).

يمكنك تقليل فرص إصابتك بمشكلات صحية مستقبلية بعد نوبة قلبية من خلال النشاط البدني و اتباع نظام غذائي صحي ، وزيادة النشاط البدني ، والإقلاع عن التدخين .

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المصدر :موقع cdc.gov