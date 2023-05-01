شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة يجب أن تغسل وجهك فى اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روتين غسل الوجه من الأساسيات المهمة للبشرة حيث يساعد على التخلص من شحوب البشرة والأتربة وغيرها ولكن يجهل الكثيرون عدد المرات التي يجب فيها غسل الوجه في اليوم.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يقول أطباء الجلدية في نيو جيرسي بأمريكا، أن تنظيف الوجه أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على بشرة ذات مظهر صحي وشعور صحي .

البشرة تجمع الأوساخ والزيوت وغيرها من الحطام التي يمكن أن تؤدي إلى تهيج ومشاكل جلدية أخرى، وبشكل عام ، سيكون الجلد أكثر اتساخًا ، وجفافًا ، ودهونًا ، ومظهرًا أكبر سناً، وقد يزيد من خطر اصابتك بالتجاعيد المبكرة.

كم مرة تغسل وجهك حسب الخبراء؟

بشكل عام ، اغسل وجهك مرتين في اليوم، حيث أخبر المرضى أنه من المهم أن تغسل وجهك في الصباح وفي نهاية اليوم، القيام بذلك يزيل الشوائب التي قد تكون قد استقرت على الجلد طوال الليل ثم يزيل الأوساخ والشوائب وأي مكياج أو منتجات تستخدم أثناء النهار.

ومع ذلك لا توجد مبادئ توجيهية محددة تحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك حول ما قد يكون مناسبًا لك ، لأنه يمكن أن يعتمد على نوع بشرتك وأي حالات جلدية قد تعالجها.

على الرغم من أنها توصي بغسل وجهك مرتين يوميًا حتى بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حساسية الجلد أو الأمراض الجلدية ، إلا أن بعض أطباء الأمراض الجلدية ينصحون بذلك مرة واحدة يوميًا في ظروف معينة.

يوصى بغسل وجهك مرتين في اليوم أيضًا إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة ، يمكنك تنظيفها ليلًا لإزالة الأوساخ ، ولكن بعد ذلك اشطف وجهك بالماء الدافئ في الصباح وبالمثل ، إذا كنت تعاني من اندلاع العد الوردي أو الإكزيما ، يمكنك أن تغسل مرة واحدة يوميًا في الليل للحد من التهيج.

مرة أخرى ، تختلف احتياجات كل شخص ، وإذا كنت تعاني من الوردية أو الأكزيما أو أي حالة أخرى ، فيمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يساعدك في وضع خطة للعناية بالبشرة تتضمن الغسيل المناسب يمكنهم أيضًا تقديم المشورة بشأن كيفية تعديل هذه الخطة أثناء عمليات التفجير.

الطريقة الصحيحة لغسل وجهك

فكر في نوع بشرتك وعادات المكياج والأنشطة اليومية ، يمكن أن يوضح ذلك نوع المنتجات التي تستخدمها، وكذلك كيفية غسل بشرتك على سبيل المثال ، إذا كنت تضعين المكياج ، فقد ترغبين في استخدام مزيل مكياج.





بعد ذلك ، اتبع هذه الخطوات:

-بللي وجهك بالماء الفاتر.

--ضعي منظفًا لطيفًا للوجه بحركة دائرية بأطراف أصابعك.

اغسله جيدا بالماء.

-جففيها بمنشفة نظيفة.