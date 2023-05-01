اقوى خلطة اعشاب للتنحيف

بيروت - نادين محمد -

إنقاص الوزن فقط من خلال اتباع حمية ورياضة أمر مرهق يصيب بالاحباط، ولكن إذا توافرت عوامل مساعدة تحقق نتائج أفضل في وقت أقل، فلا شك أن المهمة ستصبح أسهل.

وفي هذا الصدد قدم الخبراء مشروبات اعشاب عديدة تحفز الجسم على حرق الدهون وتدفعه نحو تفتيت الدهون المكتنزة داخل البطن والأرداف.

فيما يلي مجموعة من الأعشاب القوية في التنحيف:

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١- عصير البقدونس

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المكونات:



1 كوب من أوراق البقدونس

نصف كوب ماء

½ ليمون

عسل (اختياري)

الطريقة:

اغسلي أوراق البقدونس جيدا ثم ضعيها في الخلاط للحصول على عصير .

أضيفي إلى الخليط نصف ليمونة وعسل.

اشربي الخليط على معدة فارغة.

اشربيه مرة واحدة كل صباح لمدة 5 أيام ثم مرة أخرى بعد استراحة لمدة 10 أيام.

يعتبر مزيج البقدونس وعصير الليمون من أفضل العلاجات لفقدان الوزن. لأن البقدونس وعصير الليمون من المصادر الغنية بفيتامين ج، ما يساعد على الهضم وكذلك أكسدة الدهون.

2. أوراق الكاري

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المكونات:

7-8 أوراق كاري

الطريقة:

اغسلي أوراق الكاري جيدًا ثم ضعيها في الخلاط للحصول على عصير .

تناوليها كل صباح على معدة فارغة.

تقلل أوراق الكاري من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، مما يساعدك على إنقاص الوزن بشكل طبيعي. كما أنها تساعد على الهضم - مما يجعله العلاج المثالي لفقدان الوزن.

3.القرفة

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المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

1 كوب ماء دافئ

½ ليمون

عسل

الطريقة:

أضف ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء الدافئ.

نضيف عصير نصف ليمونة إلى هذا ويخلط جيدا.

أضف العسل إلى هذا الخليط وتناوليه.

اشربيه مرة واحدة يوميا على معدة فارغة.

تستخدم القرفة منذ زمن طويل لعلاج السمنة وتقليل الوزن، وذلك بسبب دورها الفعال في تعزيز عملية الهضم كما أنها تساعد أيضًا في علاج أمراض القلب والسكري.

