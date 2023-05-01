مشروب القرفة والعسل لحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - تساعد العديد من المشروبات الطبيعية على حرق الدهون وخسارة الوزن بسرعة، نذكر منها مشروب القرفة والعسل الذي يساعد على فقدان الوزن.

تعرفي الى وصفة القرفة والعسل وفوائدها وطريقة تحضيرها.

فوائد العسل والقرفة للتخسيس

​



– يعمل خليط العسل والقرفة على تخفيض مستوى السكر والكوليسترول اللذان يؤديان إلى السمنة وزيادة الوزن .

– يساعدان في القضاء على الطفيليات والبكتيريا والفطريات الموجودة في القناة الهضمية مما يعمل بشكل غير مباشر على إنقاص الوزن .

– تثبيط الشهية والشعور بالشبع وبالتالى استهلاك كميات أقل من الطعام .

– عند تناولهما بانتظام لا يسمحان بتراكم الدهون وتخزينها في الجسم حتى عند اتباع حمية غنية بالسعرات الحرارية.

​

– يخفضان مستوى الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10% في خلال ساعتين من تناولها وسوف تلاحظ خسارة إنشات من وزنك عند شربهما بانتظام .

– يعمل هذا المزيج على معالجة الكوليسترول المزمن والدهون المترسبة في الجسم منذ عدة أيام.

– يساعدان على تسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بمعدلات أسرع ومن ثم التخلص من الوزن الزائد.

– تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها والكثير من المواد الغذايئة الهامة مثل الماء والبروتين والألياف والسكريات وغيرها من المواد اللازمة لإنقاص الوزن بطريقة صحيحة .

​

يحتاج الجسم بهضم السكريات والأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية الموجودة في الأنسجة لذلك عند تناولك لأى مواد تحلية صناعية فإنك تفقد بالمقابل الفيتامينات والأملاح المعدنية , كذلك يرفع العسل من مستويات الطاقة في الجسم بصورة طبيعية ويقلل من الشهية مما يؤدي بدوره إلى إنقاص الوزن .

لصنع هذا الشراب، ستحتاجين إلى ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من القرفة و 250 مل من الماء. يمكنك استخدام كمية أكثر أو أقل من المكونات طالما أنك تستخدمين كمية أكبر بمرتين من العسل وكمية من القرفة. حضري شراب طازج دائماً.

​

أولا، اغلي الماء وحركي فيه بعض القرفة. غطيه واتركيه يبرد. أضيفي العسل. تذكري أنه لا يجب أبدا إضافة العسل إلى سائل ساخن.

اشربي نصف الشراب الذي يذوّب الدهون قبل النوم، واشربي الكمية المتبقية في الصباح، قبل الإفطار.

ملاحظة: هذا الشراب فعال فقط حين يتم شربه على معدة فارغة.

اقرئي أيضاً:القرفة والعسل 4 مرات يومياً لتخسيس الوزن