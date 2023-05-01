شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فواكه صيفية تعزز مناعتك وتحافظ على صحتك.. أبرزها الكمثرى والبطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف هو موسم وفير بالفواكه اللذيذة التي لا تثير ذوقك فحسب، بل توفر أيضًا العديد من الفوائد الصحية، مع حلاوتها الطبيعية وألوانها النابضة بالحياة ونكهاتها المنعشة، فإن فواكه الصيف ليست فقط علاجًا لذوقك ولكنها أيضًا نعمة لجهازك المناعي.

معبأة بالعناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات ومضادات الأكسدة ، يمكن أن تساعد هذه الفاكهة في تعزيز مناعتك والحفاظ على صحتك خلال أشهر الصيف الدافئة.

إليك 10 فواكه صيفية يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي لإعطاء دفعة طبيعية لجهازك المناعي، وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

البطيخ

البطيخ المفضل في الصيف ليس فقط مرطبًا ولكنه غني أيضًا بالعناصر الغذائية المعززة للمناعة ، مثل فيتامين سي ، كما أنه يحتوي على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

الفراولة

الفراولة حلوة وعصرية، محملة بفيتامين C والمنغنيز ومضادات الأكسدة الضرورية لدعم نظام المناعة الصحي، بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية أيضًا بالألياف، وهي صحية لأمعائك لأنها تعزز صحة الجهاز الهضمي.

التوت

هذه الحبات الصغيرة الغني بالمغذيات هو غذاء خارق لجهازك المناعي يمكنك دمجه في نظامك الغذائي في الصيف، العنب البري مليء بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين ، التي لها خصائص مضادة للالتهابات وتساعد على حماية الخلايا من التلف.

المانجو

تُعرف المانجو باسم ملك الفواكه، وهي فاكهة صيفية أخرى يمكنك تناولها لتعزيز مناعتك وتعزيز صحة البشرة، فهي ليست لذيذة فحسب ، ولكنها أيضًا مصدر غني بفيتامين ج وفيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين.

البابايا

البابايا فاكهة استوائية محملة بفيتامين ج وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين والليكوبين، كما أنه يحتوي على إنزيم يسمى غراء، والذي له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في الهضم.

الكيوي

هذه الفاكهة الصيفية الصغيرة هي مصدر قوة لفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ك، وهي ضرورية لنظام المناعة الصحي. نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ، يمكن أن يساعد في تحسين نظام المناعة لديك.

الأناناس

هذه الثمرة الصيفية أخرى يمكنك دمجها في نظامك الغذائي لتعزيز مناعتك هي الأناناس، إنه ليس مجرد متعة استوائية، ولكنه أيضًا مصدر كبير لفيتامين C والمنغنيز ومضادات الأكسدة، بسبب وجود إنزيم البروميلين ، فإنه يظهر خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في الهضم.

الكرز

يعتبر الكرز علاجًا صيفيًا لذيذًا ومصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، والتي تساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة المناعة، كما أنها تحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون ينظم أنماط النوم ويعزز النوم المريح ، وهو أمر ضروري لنظام المناعة الصحي.

الجوافة

الجوافة هي فاكهة صيفية أخرى مليئة بالعناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل فيتامين ج وفيتامين أ ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على ألياف غذائية تعزز صحة الجهاز الهضمي وتدعم نظام المناعة الصحي.

الكُمَّثرَى

الكمثرى هي فاكهة صيفية أخرى مفيدة لصحتك العامة، يحتوي على ألياف أكثر من التفاح ، وفيتامين سي مكافئ ، ونشويات وسعرات حرارية أكثر بقليل، هذه الفاكهة الصيفية لا تنظم مستويات السكر في الدم فحسب ، بل تعزز أيضًا عملية الهضم وتقوي جهاز المناعة.